Kluczowy etap Westinghouse w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Firma Westinghouse Electric Company ogłosiła rozpoczęcie prac inżynieryjnych i projektowych w ramach grantu Amerykańskiej Agencji Handlu i Rozwoju na rozwój programu energetyki jądrowej w Polsce

Działania FEED będą jednym z najważniejszych kroków przybliżających projekt do realizacji. Jest to również podstawowy element realizacji Umowy Międzyrządowej (IGA) pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie współpracy w zakresie rozwoju cywilnego programu energetyki jądrowej. Przygotowanie FEED będzie w większości finansowane przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Dziękujemy rządom Polski i Stanów Zjednoczonych za porozumienie IGA oraz za wsparcie Stanów Zjednoczonych w prowadzeniu finansowania FEED. Działania FEED są znaczącym krokiem w rozwoju programu budowy elektrowni jądrowej w Polsce, a Westinghouse z niecierpliwością oczekuje przedstawienia polskiemu rządowi najbardziej zaawansowanej i konkurencyjnej oferty technologicznej dla tego niezwykle poważnego projektu - powiedział Elias Gedeon, starszy wiceprezes ds. operacji handlowych w Westinghouse.

Westinghouse wspólnie z Bechtel Power Corp., partnerem w zakresie inżynierii, budownictwa i zarządzania projektami, zrealizuje FEED. Prace te będą oparte na technologii Westinghouse AP1000®, która oferuje najwyższe dostępne na rynku bezpieczeństwo, operacyjność i zdolność do dostosowania się do obciążenia. Wstępne studium projektowe zostanie po roku zweryfikowane przez polski rząd, aby pomóc w wyborze najlepszego partnera do realizacji programu budowy elektrowni jądrowej.

Długoterminowa współpraca strategiczna pomiędzy Polską, Stanami Zjednoczonymi i Westinghouse poprawiłaby bezpieczeństwo energetyczne kraju, przyczyniłaby się do radykalnej redukcji emisji CO2 oraz do utrzymania niezawodnej produkcji energii elektrycznej po wyłączeniu starszych bloków węglowych.

Westinghouse Electric Company to pionier na rynku energii atomowej i wiodący dostawca produktów i technologii na potrzeby elektrowni atomowych na całym świecie. Spółka Westinghouse dostarczyła pierwszy na świecie ciśnieniowy reaktor wodny w 1957 r. do Shippingport w Pensylwanii w USA. Dziś technologia Westinghouse działa u podstaw mniej więcej połowy elektrowni atomowych na świecie. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://www.westinghousenuclear.com/.

Mat.Pras./KG