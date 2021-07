Po zakończeniu pandemii konferencje pozostaną zdalne

Prawie połowa ankietowanych naukowców jest zainteresowana uczestnictwem w konferencjach zdalnych także po zakończeniu pandemii - wynika z badań przeprowadzonych wśród polskich naukowców, opublikowanych w raporcie „Efekt pandemii – konferencje zdalne w świecie nauki”.

Z raportu wynika, że 69 proc. naukowców uczestniczyło w zdalnych konferencjach, a 79 proc. badanych planuje uczestnictwo w zdalnych konferencjach czasie pandemii. Większość badaczy jest zwolennikami tego typu spotkań. „Nawet wśród osób, które nigdy do tej pory nie uczestniczyły w takiej formie (konferencji) przeważają entuzjaści (65 proc. vs. 35 proc.)” - zauważono.

Wskazano, że prawie połowa uczestników badania (45 proc.) jest zainteresowana uczestnictwem w konferencjach zdalnych nawet po zakończeniu pandemii. „Zainteresowanie zdalnymi konferencjami częściej niż przeciętnie wyrażają osoby z tytułem magistra lub stopniem doktora (50 proc.), pracujące w dziedzinie nauk humanistycznych (51 proc.) oraz takie, które wcześniej już brały udział w konferencji organizowanej zdalnie (50 proc.)” - zaznaczono.

Z ankiety wynika jednak, że naukowcy obawiają się tego, że uczestnicząc w wydarzeniach zdalnych, będą mieć ograniczony kontakt z innymi uczestnikami konferencji, co może przekładać się na trudność w nawiązywaniu współpracy badawczej.

Badaczy zapytano też o ich doświadczenia z technologią IVR (immersyjnej wirtualnej rzeczywistości). 28 proc. osób miało jakiś kontakt z tą technologią. Najczęściej korzystano z gogli VR podłączonych do komputera (14 proc.), symulatorów w centrach rozrywki (10 proc.), z samodzielnie działających gogli (9 proc.) lub prostych gogli wykorzystujących ekran telefonu komórkowego (9 proc.).

„Ten wynik pokazuje, że znajomość technologii VR jest jeszcze bardzo niska, co może powodować relatywnie niższe zainteresowanie wykorzystaniem tej technologii do organizacji konferencji zdalnych” - czytamy w raporcie.

Naukowców zapytano też o preferowaną długość zdalnych konferencji. Okazało się, że trzech na czterech ankietowanych akceptujących konferencje zdalne uważa, że powinny trwać one jeden dzień lub dwa dni.

„Dla prawie połowy respondentów najbardziej pożądane są konferencje dwudniowe. Najkrótsze, jednodniowe wydarzenia są szczególnie mile widzianą formą spotkań wśród aktywnych naukowców, którzy w 2019 roku wzięli udział w wielu konferencjach” - zauważono.

Akademicy niemal zgodnie odrzucają długie, trwające ponad trzy dni wydarzenia. Co ciekawe trzydniowe konferencje częściej niż przeciętnie są skłonni zaakceptować pracownicy instytutów naukowych i reprezentanci nauk technicznych (odpowiednio 20 proc. i 23 proc. vs 14 proc. ogółem akceptujących konferencje zdalne). W jednodniowych wydarzeniach woleliby raczej uczestniczyć naukowcy zatrudnieni na uczelniach niepublicznych oraz przedstawiciele nauk humanistyczno-społecznych.

Z raportu wynika, ze polscy naukowcy mimo tego, że chętnie biorą udział w zdalnych konferencjach, to jednak są tradycjonalistami, bo zdaniem większości ankietowanych powinny mieć podobną formę do konferencji tradycyjnych: ze standardowym, trwającym kwadrans referatem oraz serią pytań i odpowiedzi (również z użyciem komunikatorów).

„Być może takie tradycyjne podejście naukowców do konferencji zdalnych wynika z tego, że w okresie pandemii stanowią one substytut regularnych konferencji. Może to także oznaczać, że naukowcy nie potrafią sobie wyobrazić, jak mogłaby wyglądać nowoczesna konferencja online, realizująca naukowe cele” - zauważają autorzy analizy.

Autorami raportu są: dr Grzegorz Banerski, Zbigniew Bohdanowicz, dr Anna Knapińska, dr Agata Kopacz i Adam Müller z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

Badanie trwało od 27 stycznia do 8 lutego br. Wykonano je na próbie losowej pracowników naukowych dostępnych bazie POL-on. W badaniu wzięło udział łącznie 1 984 osób, ostatecznie badanie ukończyło 1 575 osób. Dokument przygotowano na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dostępny jest online na stronie: https://radon.nauka.gov.pl/analizy/zdalne.

