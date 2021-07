Tak się zmienia sport przez technologię. Poznaj eWheelsPolo

Powoli wchodzimy w decydujące etapy mistrzostw Europy w piłce nożnej, a w międzyczasie zbliżają się wielkimi krokami Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Ten gorący okres w świecie sportu to dobry czas, by wykorzystać wyobraźnię i zastanowić się jak będzie wyglądał za kilkanaście lat

W Stanach Zjednoczonych coraz mocniej promowana jest nowa dyscyplina. A właściwie odmiana. Wszyscy kojarzymy na czym polega Polo. W normalnej odmianie to gra rozgrywana konno na trawiastym boisku, wykonywana przez dwie czteroosobowe drużyny, których gracze dążą – używając długich kijów, tzw. malletów – do umieszczenia w bramce przeciwnika drewnianej, białej kuli, wielkości pomarańczy. Tym razem wymyślono „eWheels Polo”. Jak to wygląda? Można zobaczyć w materiale poniżej.

Co ciekawe, nowa dyscyplina jest chętnie promowana przez ubezpieczycieli. To czytamy we wpisie jednego J. Michael Prince’a z USPA Global Licensing:

„W USA Polo Assn. nadal koncentrujemy się na innowacjach dla następnego pokolenia konsumentów, fanów sportu i sportowców, kochamy współpracę z innowatorami i destruktorami, takimi jak Enrique Sanz de Santamaría z eWheelsPolo”.

Powstała też strona poświęcona tej dyscyplinie - ewheelspolo.com. Widać, że jest świeżo założona, po pustym kalendarzu nadchodzących turniejów. Ale można tam między innymi zakupić sprzęt do uprawiania eWheels Polo.

Ciężko na razie wyrokować czy tego typu pomysły mocniej przebiją się także w innych krajach. Na pewno jest to pewien sposób zaciekawienia młodzieży i dzieci dyscyplinami, które mogły być dla nich nudne i odkrywają je na nowo.

