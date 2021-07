Tauron bez prezesa. Paweł Strączyński zrezygnował

Paweł Strączyński zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Tauron Polska Energia z dniem 21 lipca tego roku - poinformowała spółka w komunikacie giełdowym.

Tauron Polska Energia S.A. (Emitent) informuje, że 2 lipca 2021 r. otrzymał rezygnację Pana Pawła Strączyńskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na koniec dnia 21 lipca 2021 r. — napisano w komunikacie.

Paweł Strączyński został powołany na prezesa Taurona 1 kwietnia tego roku.

Wcześniej, od lutego 2020 r. do końca marca 2021 r. Paweł Strączyński pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. Finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna. Od listopada 2018 r. do lutego 2020 r. był wiceprezesem zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (spółka z grupy PGE Energia Ciepła S.A.).

Od kwietnia 2018 r. do stycznia 2019 r. sprawował funkcję wiceprezesa zarządu ZOWER Sp. z o.o. (spółka z grupy PGE Energia Ciepła S.A.). Od lutego 2017 r. do kwietnia 2018 r. był członkiem zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., a w okresie od maja 2016 r. do września 2017 r. piastował funkcję członka zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju.

PAP/RO

