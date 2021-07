Tusk: nikt nie zabierze 500 plus!

Nikt nikomu nie zabierze 500 plus. To co dała poprzednia władza zostanie utrzymane. Temat jest zamknięty - powiedział w niedzielę lider PO Donald Tusk. Przyznał się też do błędu w kwestii podniesienia wieku emerytalnego.

Tusk odpowiadając na liczne pytania podczas konferencji prasowej w niedzielę powiedział, że : „Nikt nikomu nie zabierze 500 plus. (…) To co dała poprzednia władza zostanie utrzymane. To jest nie do odebrania. Koniec kropka. Temat jest zamknięty” - zadeklarował.

Tusk poruszy też kwestię podniesienia wieku emerytalnego. Przyznał, że było to błędem. „Było błędem. To by mój błąd. Zaufałem za bardzo niektórym twardym ekspertom. To by mój błąd żeby to zrobić na zasadzie przymusu” - mówił. Jego zdaniem, trzeba zostawić w tej kwestii swobodny wybór Polakom. „Przechodzić na emeryturę w momencie przez siebie wybranym ze świadomością, że to oznacza taką a nie inną emeryturę” - podkreślił Tusk.

»» O kongresach PiS i PO czytaj tutaj:

Kaczyński zarekomenduje premiera Morawieckiego na wiceszefa PiS

Rada Krajowa PO. Tusk wraca

Mateusz Mikowski, Piotr Śmiłowicz (PAP), sek