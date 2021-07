Kosztowny brak maseczki

Zagraniczne wakacje nie powinny oznaczać lekceważenia norm sanitarnych. W większości krajów Europy maseczki trzeba nosić w pomieszczeniach zamkniętych. Kary za to wykroczenie mogą być dotkliwe – ostrzega portal money.pl

Maseczki wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz trzeba nosić w obu częściach Cypru i w Turcji. Władze Republiki Cypru wyceniły to wykroczenie na równowartość 1350 zł. W tureckiej części wyspy kara jest niższa – ok. 130 zł. Za to w samej Turcji za brak maseczki zapłacimy nawet ok. 390 zł – wynika z zestawienia europejskich przepisów antycovidowych przygotowanego przez money.pl.

W Portugalii maseczki również są wymagane zarówno w zamkniętych, jak i otwartych miejscach publicznych. Kara wynosi 50 – 100 euro, czyli 225 – 450 zł. W Bułgarii mandat wynosi ok. 690 zł, w Grecji – 1350 zł (300 euro). Chorwacja wycenia to wykroczenie na ok. 300 zł. Hiszpanie brak maseczki karzą mandatem w wys. 100 euro (450 zł), Włochy – 400 euro (1800 zł).

Jednak najdrożej jest na Węgrzech, gdzie Na osoby niestosujące się do tych wytycznych policja może nałożyć grzywnę do 150 tys. forintów (ponad 1900 zł). Maseczki należy nosić w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie przebywają jednocześnie osoby zaszczepione i niezaszczepione, np. w sklepach i w transporcie publicznym. Obowiązek ten - z wyjątkiem instytucji ochrony zdrowia - ma zostać zniesiony po osiągnięciu progu 5,5 mln zaszczepionych, co może nastąpić w najbliższych dniach.

