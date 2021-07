Jak pandemia zmieniła społeczeństwa? Ważny dokument socjologów

Argentyńskie media ogłosiły w niedzielę raport socjologów jednej z najbardziej prestiżowych uczelni Ameryki Łacińskiej, Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego Argentyny (UCA), dotyczący wpływu pandemii koronawirusa na sytuację miejskiej ludności tego kraju.

Raport, zatytułowany „Kryzys zatrudnienia w Argentynie”, stwierdza, że odsetek zatrudnionych mieszkańców miast w tym kraju, którzy „żyją w sytuacji ubóstwa” wzrósł od 2017 do połowy 2021 roku, głównie jednak od czasu wybuchu pandemii, z 15,5 proc. do 27,4 proc., a osób „znajdujących się w sytuacji skrajnego ubóstwa” – z 1,9 proc. do 4,4 proc.

Raport, który jest głównie owocem pracy uniwersyteckiego Laboratorium Długu Społecznego, stwierdza, że wskutek pandemii „aktywność gospodarcza” w Argentynie zmalała w 2020 roku o 7,7 proc.), a „ubóstwo stało się udziałem 33,7 proc. obywateli Argentyny”. To największe „tąpnięcie” poziomu życia w tym kraju od dwunastu lat – podkreślają jego autorzy.

Mimo wcielania w życie przez centrolewicowy rząd argentyński programów pomocy społecznej, na które w porównaniu z 2019 rokiem wydano w 2020 roku przeszło sześciokrotnie więcej pieniędzy, stanowiły one 7,7 proc. dochodów najmniej zarabiających pracowników.

Aż 24,2 proc. pracujących mieszkańców stolicy Argentyny, Buenos Aires, żyjących na jej przedmieściach – w tym imigrantów z krajów ościennych - znajdowało się „w sytuacji ubóstwa”.

Raport Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego wskazuje jako jedną z najbardziej dramatycznych okoliczności w warunkach pandemii koronawirusa to, iż do końca ubiegłego roku ponad 46 proc. wszystkich zatrudnionych w Argentynie nie korzystało z systemu ubezpieczeń społecznych. Składek na poczet przyszłej emerytury nie płaciło 27,6 proc. pracowników formalnie zatrudnionych, a spośród osób pracujących na własny rachunek nie opłacało ich aż 70,4 proc.

Raport UCA zawiera również wstrząsające dane, które dotyczą „kobiet i mężczyzn - osób powyżej 18 roku życia - które wykonują intensywną pracę w domu bez wynagrodzenia i bez ubezpieczenia zdrowotnego”. Dotyczy to w Argentynie 89,6 proc. kobiet i blisko 39 proc. mężczyzn.

