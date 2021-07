WIDEO. Westminster Derby 2021: pierwsza w historii zwyciężczyni!

To był dzień wypełniony niesamowitymi emocjami! Z pewnością pozostanie w pamięci widzów i zawodników na długo. Dobrej zabawy nie zepsuła nawet pogoda, która nie sprzyjała do czasu gonitwy dnia. Jednak tuż przed nią pogoda się uspokoiła, za to buzować zaczęły emocje. Westminster Derby 2021 wygrała Joanna Wyrzyk i Guitar Man!

Zwyciężył ogier Guitar Man trenowany przez Adama Wyrzyka oraz dżokejka Joanna Wyrzyk. Właścicielami konia są: M.Biały, P.Gorczyca, W.Pawelus, K. i Ł. Radwańscy, T.Szumski, A.Wyrzyk. Tym samym, Joanna Wyrzyk zapisuje się na kartach historii jako pierwsza kobieta, która wygrała Derby na Torze Służewiec. Finisz gonitwy mógł przysporzyć o palpitację serca, gdyż na ostatniej prostej Guitarm Mana wyprzedziła rozstawiona z numerem 4 Nania, prowadzona przez Jana Vernera. Jednak Joanna Wyrzyk wykrzesała dodatkową energię i niemal o długość nosa wyprzedziła rywala na finiszu.

Finisz Derby 2021 / autor: Fratria

Gala Derby 2021 / autor: Fratria

Gala Derby, Tor Służewiec / autor: Fratria

Tomasz Chalimoniuk, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi / autor: Fratria

Gonitwę o Nagrodę Prezesa Totalizatora Sportowego w świetnym stylu wygrał Night Tornado dosiadany przez Stefano Mura. To była niesamowita walka do ostatniej sekundy między Night Tornado oraz Night Thunder. Kolejne ważne zwycięstwo dziś dla trenera Krzysztofa Ziemiańskiego!

Gonitwę o Memoriał Fryderyka Jurjewicza wygrał Timemaster i Martin Srnec. Fantastyczna forma ogiera i świetna jazda dżokeja zapewniła im piękną wygraną. Zwycięstwo idzie do Stajni Niespodzianka oraz trenera Krzysztofa Ziemiańskiego.

Dopisała również elegancka publiczność.

Gala Derby, Tor Służewiec / autor: Fratria

mw, mat prasowe Organizatora

CZYTAJ TEŻ: Który koń czarnym koniem derby? Poznaj sylwetki w stawce

CZYTAJ TEŻ: Westminster Derby wraca do żywych!