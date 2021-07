Polska z dynamicznym wzrostem PKB! EBOiR podwyższa prognozy

Agencja S&P Global Ratings podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 4,5 proc. z 3,4 proc., a na 2022 r. do 5,4 proc. z 4,4 proc. - wynika z raportu S&P. Agencja spodziewa się pierwszych podwyżek stóp proc. w Polsce w połowie 2022 r. i powrotu stopy referencyjnej do 1,5 proc. w 2023 r