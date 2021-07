Publuu – nowoczesna platforma do tworzenia flipbooków

Ostatnie lata to gigantyczny wręcz wysyp wszelkiego rodzaju e-publikacji: e-booków, e-magazynów, online’owych prezentacji, katalogów i broszur. Jeśli chcesz, by Twoje produkty czy teksty dotarły do jak największej liczby odbiorców, także i Ty musisz zacząć z nich korzystać. Czasy, kiedy było to opcjonalne, minęły już dawno temu

Flipbooki – idealne połączenie technologii i tradycji

Właśnie dlatego pojawiły się flipbooki – interaktywne e-publikacje, które łączą w sobie świat nowoczesnych technologii i estetykę godną najlepszego druku. Flipbooki to nic innego jak unowocześnione PDFy, które łatwo się otwierają, są dostępne online i wyglądają zachwycająco. Do tego ich strony szeleszczą, gdy się je przegląda, co daje wrażenie obcowania z prawdziwą, fizyczną publikacją.

Platforma do stawiania flipbooków teraz także po polsku!

Do niedawna, jeśli chciało się zrobić flipbooka, trzeba było korzystać z jednej z zagranicznych platform. Na szczęście pojawiło się Publuu – nowoczesna strona do tworzenia i publikacji flipbooków, dostępna tak w języku polskim, jak i angielskim, zbudowana przez zespół doświadczonych ekspertów IT. Dzięki niej w parę chwil możesz stworzyć Twoją własną e-publikację, wzbogacić ją o interaktywne elementy, takie jak pliki wideo, audio czy galerie zdjęć, a potem wysłać ją do Twoich odbiorców.

Jednak dzięki Publuu Twoja przygoda z flipbookami wcale się tu nie kończy. Zaawansowany panel statystyk, dostępny w koncie każdego użytkownika platformy, pozwala śledzić, ile razy dany flipbook został otwarty, która z jego stron przyciągnęła najwięcej odbiorców i który z hotspotów wygenerował największą liczbę kliknięć. Taka pogłębiona analiza daje Ci możliwość odpowiedniej reakcji i dostosowania Twoich treści do indywidualnych potrzeb klientów.

Stwórz flipbooka Twoich marzeń z Publuu

Nieważne, czy jesteś wydawcą, handlowcem, pisarzem czy zajmujesz się marketingiem – flipbooki sprawią, że efekty Twojej pracy przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania. Skorzystaj z 14-dniowego okresu próbnego i daj się zaskoczyć platformie Publuu**!