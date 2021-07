Niemcy, nożownik zabił polskiego kierowcę autobusu

63-letni kierowca autobusu z Polski zginął w nocy z poniedziałku na wtorek w ataku nożownika w Hof w Górnej Frankonii. Grupa podróżnych z dwóch autokarów z Polski czekała na dworcu w Hof. Jak podaje policja, doszło do kłótni z 43-letnim mężczyzną, który był w pobliżu

Tuż po północy kierowca autobusu chciał najwyraźniej załagodzić spór między pasażerami, a mężczyzną obok dworca w Hof. Mężczyzna dźgnął nożem kierowcę - informują media.

Napastnik początkowo zaatakował jednego z pasażerów, lekko go raniąc. Kiedy kierowca autobusu interweniował, 43-latek dźgnął go scyzorykiem, śmiertelnie go raniąc.

Sprawca próbował następnie uciekać pieszo, ale został zatrzymany przez przybyły na miejsce patrol policji. Mimo że pasażerowie natychmiast zaalarmowali służby ratunkowe, było już za późno, aby kierowca autobusu otrzymał jakąkolwiek skuteczną pomoc.

Według policji domniemany sprawca pochodzi z Saksonii.

Kulisy przestępstwa nie zostały jeszcze wyjaśnione, śledztwo prowadzi prokuratura.

PAP

