Tranzyt rosyjskiego gazu ominie Polskę

Rosjanie nie byli zainteresowani przesyłem gazu przez Polskę Gazociągiem Jamalskim i nie zarezerwowali przepustowości na kolejny rok gazowy. Do czasu oddania do użytku Nord Streamu 2 Jamał wciąż będzie jednak użytkowany. Moskwa finalizuje swój plan „gazowego” ominięcia Ukrainy i Polski – informuje portal wnp.pl.

Komunikat agencji Interfax jest krótki: Gazprom nie zarezerwował przepustowości na kolejny rok gazowy (od 1 października 2021 do 1 października 2022) przez Polskę i Ukrainę na corocznych aukcjach, które odbyły się w poniedziałek na Platformie GSA i Regionalnej Platformie Rezerwacyjnej.

Wiele wskazuje, że rosyjski gaz wkrótce zacznie omijać nasz kraj. Nie jest to zresztą zaskoczeniem. Miesiąc temu Gazprom skomentował perspektywę rezerwacji polskich zdolności przesyłowych gazu na aukcji rocznej dla Interfaksu informując, że: „decyzja o dokładnym wolumenie polskich zdolności tranzytowych zarezerwowanych na zbliżającej się aukcji rocznej na kolejny rok gazowy (od początku IV kwartału na 12 miesięcy) będzie opierać się na aktualnych szacunkach potrzeb Gazpromu, w tym z uwzględnieniem możliwości rezerwacji przepustowości na krótsze terminy (np. kwartalne)” – pisze Dariusz Malinowski.

Rosyjski koncern będzie co miesiąc wykupywał prawo do przesłania jakiś ilości gazu Jamałem. Ze względu na miesięczny czas obowiązywania takiej umowy, za przesył metra sześciennego gazu przez Polskę Gazprom zapłaci proporcjonalnie nieco więcej niż w przypadku rocznej umowy. Dla Moskwy korzystne jest to, że w każdej chwili Gazprom może zrezygnować z kontraktu – informuje wnp.pl.