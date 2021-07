E-KRS: Kierunek dobry - czas na wdrożenie!

Elektronizacja postępowań w Krajowym Rejestrze Sądowym to bez wątpienia dobry kierunek zmian; wątpliwości budzi sposób i czas ich wprowadzania - uważa ekspert BCC ds. prawa gospodarczego Radosław Płonka odnosząc się do najnowszych zmian w przepisach.

Od 1 lipca br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. W poniedziałek na konferencji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wskazywał, że dzięki nowej platformie czynności, które wcześniej przedsiębiorcy musieli realizować w ramach „biurokratycznej mitręgi”, teraz będzie można wykonać w wygodny sposób, przed komputerem we własnym domu.

„Jeśli chodzi o elektronizację postępowań w Krajowym Rejestrze Sądowym, to bez wątpienia kierunek zmian jest dobry. Moje wątpliwości budzi jedynie sposób i czas ich wprowadzania” - przekazał PAP w komentarzu Płonka.

Jak wskazał, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca uwagę, że do tej pory nie więcej niż 10 proc. spraw wpływało do KRS w postaci elektronicznej. „Teraz wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS będą składane w tej formie. Zatem +z dnia na dzień+ niemal 90 procent przedsiębiorców zmuszonych jest nauczyć się obsługi nowego systemu” - podkreślił Płonka. Jego zdaniem tego rodzaju zmiany powinny następować płynnie.

W ocenie eksperta, korzystanie z systemu elektronicznego powinno być dobrowolne przynajmniej przez jakiś czas. „A z czasem przedsiębiorcy przekonaliby się do nowego systemu i sami zmienili sposób procedowania na elektroniczny” - wskazał. Dodał, że wprowadzenie tak dużych zmian w czasach pandemii i ogólnej niepewności w działalności gospodarczej jest „zdecydowanie niewskazane”.

Zwrócił też uwagę, że to kolejna zmiana przepisów dotycząca elektronizacji, „co też powoduje brak przejrzystości przepisów i ogromny chaos informacyjny”.

„Trzeba zwrócić uwagę także na to, że system nie zawsze działa poprawnie. Wielokrotnie w mojej praktyce zawodowej chciałem zweryfikować dokumentację spółki, np. sprawozdanie finansowe, jednak system nie otwierał pobranych plików” - przekazał ekspert BCC.

Jak podkreśliło Ministerstwo Sprawiedliwości, w pełni elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy jest zwieńczeniem zmian, które rejestr przechodzi od 2018 r., kiedy Sejm uchwalił przygotowaną w resorcie nowelizację ustawy o KRS.

Katalog e-usług związanych z KRS obejmuje składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, składanie pism procesowych do sądu rejestrowego, zgłaszanie dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych, elektroniczną korespondencję z sądem rejestrowym, przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru oraz udostępnianie informacji o podmiocie wpisanym do KRS. (PAP)