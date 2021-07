Sellin: Straty poniesione przez Polskę w czasie II wś. sięgają biliona zł

Wiemy już, że straty poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej sięgają biliona złotych – powiedział w środę wiceminister kultury Jarosław Sellin. Według niego, sprawa reparacji wojennych jest do podjęcia w przyszłości i postawienia na agendzie politycznej we właściwym czasie

Sellin pytany w Radiu Wrocław o kwestię odszkodowań niemieckich po II wojnie światowej podkreślił, że specjalny zespół sejmowy, który zajmuje się tym tematem i przygotowuje pełną dokumentację dotyczącą tego, jakie były straty materialne Polski w wyniku wszczętej przez Niemców II wojny światowej, finalizuje już swoje prace.

Ale już wstępnie wiemy, że to są kwoty sięgające biliona złotych. Te szacunki strat. Wiemy też, że Niemcy w różny sposób rozliczając się z pokrzywdzonymi krajami po wojnie, płacąc różnego rodzaju odszkodowania, to do Polski z tych sumarycznych odszkodowań, które Niemcy wypłacali, trafiło mniej więcej 1 procent tych sum – powiedział.