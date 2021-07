Japonia: Władze rozważają przedłużenie restrykcji. Problemy z IO

16 dni przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich w Tokio rząd Japonii rozważa zakaz udziału widzów w zawodach sportowych i przedłużenie restrykcji covidowych, by opanować najnowszy wzrost liczby zakażeń koronawirusem – podała w środę Agencja Reutera

Władze Tokio zgłosiły tego dnia 920 nowe infekcje, co jest najwyższym dobowym bilansem odnotowanym w stolicy Japonii od 13 maja – poinformowała agencja prasowa Kyodo.

Organizatorzy przełożonych z powodu pandemii Igrzysk Olimpijskich w Tokio ogłosili już zakaz wjazdu kibiców z zagranicy i ograniczenie liczby miejscowych widzów na stadionach do 50 proc. pojemności danego obiektu i nie więcej niż 10 tys. osób. Agencja Kyodo informowała we wtorek, że limit może zostać obniżony do 5 tys. osób.

Eksperci oceniali jednak, że najbezpieczniejsze byłyby zawody zupełnie bez udziału publiczności. Według źródeł Agencji Reutera rząd zbliżył się do takiego rozwiązania po niedzielnych wyborach do lokalnego parlamentu w prefekturze Tokio, gdzie słaby wynik partii rządzącej wiązano z niezadowoleniem społecznym w kwestii Igrzysk.

„Z politycznego punktu widzenia wykluczenie widzów jest teraz nieuniknione” – powiedziało tej agencji źródło w partii rządzącej.

W kraju odbędą się w tym roku wybory parlamentarne, a determinacja rządu, który dążył do organizacji Igrzysk mimo pandemii, może pogorszyć wynik partii premiera Yoshihide Sugi – ocenia Agencja Reutera. W sondażach większość Japończyków opowiadała się przeciwko urządzeniu zawodów tego lata.

Według źródeł rządowych premier prawdopodobnie ogłosi w czwartek przedłużenie w Tokio i trzech sąsiednich prefekturach restrykcji przeciwepidemicznych, określanych przez media jako „quasi-stan wyjątkowy”. Obostrzenia, wprowadzone po zniesieniu pełnego stanu wyjątkowego, miały pierwotnie obowiązywać do 11 lipca.

Agencja Kyodo podała, że restrykcje pozostaną najpewniej w mocy przez kolejny miesiąc, co oznaczałoby, że będą obowiązywać przez całe Igrzyska Olimpijskie, które potrwają od 23 lipca do 8 sierpnia.

W Japonii nie doszło do wybuchowego rozwoju pandemii Covid-19, z jakim mierzyło się wiele innych krajów, ale od początku kryzysu japońskie służby medyczne zgłosiły już ponad 800 tys. zakażeń i 14,8 tys. zgonów. Program szczepień w Japonii oceniany jest jako stosunkowo powolny, a pierwszą dawkę przyjęło dotąd około 25 proc. mieszkańców.

