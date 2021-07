Bezpieczne wakacje z portalem turystyka.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii uruchomiło portal turystyka.gov.pl, który pozwala sprawdzić legalnie działające w Polsce obiekty turystyczne – podał wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin. Resort dodał, że od 19 lipca ma działać aplikacja, która wskaże obiekty honorujące bon turystyczny

Resort poinformował, że strona działa od 1 lipca.

Dodał, że liczy, że wkrótce pojawią się dane o obiektach turystycznych, które znajdują się w rejestrach gmin oraz o atrakcjach turystycznych i szlakach turystycznych. „Od 19 lipca zostanie uruchomiona także aplikacja, która wszelkie te informacje przekaże, a więc informacje o obiektach, o atrakcjach, ale także o tym, czy dany obiekt przyjmie bon turystyczny w ramach płatności” – mówił Mostowy.

Jarosław Gowin w środę podał także dane o wykorzystaniu bonu turystycznego. Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia polskich rodzin oraz branży turystycznej z powodu skutków epidemii COVID-19. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

„Do 1 lipca wykorzystano w Polsce 2 mln bonów turystycznych, co oznacza, że polską branżę turystyczną zasiliło 600 mln zł. Ale cały program opiewał na 4 mld zł, więc jeszcze duża część programu do wykorzystania” – powiedział wicepremier.

Zdaniem Guta-Mostowego dzięki bonowi turystycznemu część obiektów turystycznych wyszła ze szarej strefy. Powołał się na dane z jednej z podhalańskich gmin.

W ciągu roku zanotowano tam wzrost o 20 proc. obiektów turystyczny w tej gminie. To nie był okres sprzyjający nowym inwestycjom, więc może powiedzieć, że było to wychodzenie z szarej strefy. Według wójta tej gminy, to w całości efekt bonu turystycznego. Więc możemy powiedzieć, że dodatkowym efektem bonu turystycznego jest wzrost liczby obiektów turystycznych w rejestrach gmin o 20 proc. To są obiekty, które do tej pory funkcjonowały w szarej strefie – powiedział wiceminister rozwoju.