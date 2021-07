Problemy ze szczepieniem. Kontrowersyjny pomysł na przekonanie ludzi

Szczepienia w Polsce, ale nie tylko, zwalniają. Podobny problem jest m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie pomogły nawet apele prezydenta Joe Bidena

Prof. Włodzimier Gut podzielił się pomysłem na to, jak skłonić osoby, które jeszcze się nie zaszczepiły do tego, aby jednak to zrobiły.

Uważam, że należy stworzyć taki system, w którym każdy ponosi odpowiedzialność za siebie. I to jest najprostsza metoda – jeśli wybierasz określony styl życia, to ponosisz tego pełne konsekwencje. Czy to oznacza, że niezaszczepiony ma płacić za leczenie, gdy zachoruje na COVID-19? Nie, nie! Broń Boże! Tylko niech wypłaci odszkodowania tym, których zarazi! Chory ma zagwarantowaną usługę medyczną wynikająca z ubezpieczenia. Nikt nie będzie wydzielał jakiejś choroby z pakietu bezpłatnego ubezpieczenia tylko dlatego, że jakaś tam grupa, za przeproszeniem, plecie głupoty i nie zamierza się szczepić — uważa prof. Gut.

SE, wPolityce/KG