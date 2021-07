PESA dostarczy tramwaje do słowackich Koszyc

Słowackie Koszyce rozstrzygnęły przetarg na dostawę do 30 tramwajów, zlecając dostawę Pesie Bydgoszcz. Wygrana w przetargu oznacza dla Pesy wejście na kolejny europejski rynek

Koszyce ogłosiły przetarg na dostawę do 30 tramwajów w lutym tego roku. Swoje oferty złożyły dwie firmy: Pesa i Skoda Transportation. Po ich ocenie zamawiający poinformował o wyborze oferty bydgoskiej spółki. Pesa zaoferowała Koszycom dwukierunkowy tramwaj będący rozwinięciem pojazdów z rodziny Twist. Tramwaj o długości 32 metrów będzie w 100% niskopodłogowy, oparty na 4 wózkach skrętnych i wyposażony w dwa pantografy. Jednocześnie będzie nim mogło podróżować 236 pasażerów - czytamy w komunikacie.

Wygrana w słowackich Koszycach oznacza dla Pesy wejście na kolejny europejski rynek. Do tej pory spółka dostarczyła tramwaje do Węgier (Seged), Rosji (Moskwa, Kaliningrad), Rumunii (Cluj) i na Ukrainę (Kijów). Podpisała również umowę na dostawy tramwajów dla rumuńskiego Iasi i wygrała przetarg w innym rumuńskim mieście - Craiova oraz Sofii. W sumie Pesa dostarczyła do tej pory zagranicznym klientom ponad 170 tramwajów i ponad 600 dla polskich miast, podano także.

„Wygrane przetargi w rumuńskich Iasi i Craiova oraz słowackich Koszycach to efekt konsekwentnie realizowanej strategii, która zakłada zwiększanie naszej obecności na rynkach zagranicznych. Z myślą o eksporcie pracujemy również nad nową generacją tramwajów zaprojektowanych specjalnie na rynki europejskie” - skomentował dyrektor sprzedaży Marcin Grzyb, cytowany w materiale.

Obecnie w bydgoskiej fabryce Pesa trwa produkcja kolejnych tramwajów dla Kijowa, Śląska, Torunia i rumuńskiego Iasi. Dostawy pojazdów dla tego ostatniego miasta rozpoczną się w najbliższym czasie.

Koszyce to drugie co do wielkości miasto Słowacji, ma 250 tysięcy mieszkańców. Obecnie na miejskich liniach eksploatowanych jest około 130 tramwajów, wyprodukowanych przez Tatrę i Pragoimex. Rozstrzygnięty właśnie przetarg to największy od lat program wymiany taboru w mieście. Pesa będzie miała 22 miesiące od daty podpisania umowy na dostawę pierwszego nowego tramwaju, a 10 sztuk powinno trafić do Koszyc w II połowie 2023 roku.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.

ISBnews/KG