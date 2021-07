Jak wygląda współpraca Adamed Pharma ze start-upami? Szczeciński dla AZiR

Jeśli chodzi o podstawowy model działalności naszego obszaru, istotą współpracy jest inwestycja kapitałowa w spółkę oraz jej dalsze wspieranie w celu budowania wartości. Etap ten może poprzedzić weryfikacja funkcjonowania technologii, np. w naszym laboratorium. Tego rodzaju aktywności podejmujemy współpracując z programami akceleracyjnymi, a przede wszystkim MIT Enterprise Forum CEE – mówi Marcin Szczeciński, Kierownik ds. Inwestycji Kapitałowych Adamed Pharma, w wypowiedzi dla platformy edukacyjnej AZiR (azir.edu.pl)

Dostęp do wiedzy, a w szczególności do praktycznych doświadczeń związanych z rozwojem i wprowadzaniem na rynek nowych technologii medycznych, jest bardzo ograniczony i znajduje się kosztowo poza zasięgiem typowej, młodej firmy. A jest to z kolei coś, co możemy zaoferować poprzez współpracę z nami i naszą siecią kontaktów. Dlatego uznaliśmy, że nie powinniśmy od razu oczekiwać i wymagać, najpierw musimy pomagać i dzielić się tym, co już sami wiemy – zaznacza Szczeciński.