Weber: w ramach Polskiego Ładu będą kolejne programy dot. budowy dróg

W ramach Polskiego Ładu będziemy sukcesywnie podpisywać kolejne programy inwestycyjne i uruchamiać prace przygotowawcze - powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister infrastruktury Rafał Weber, przedstawiając posłom informacje dotyczące programu budowy 100 obwodnic

Weber podczas dyskusji w Sejmie poświęconej realizacji programu budowy 100 obwodnic stwierdził, że podstawowa lista inwestycji drogowych uzupełniona zostanie o listę drugą, „zawierającą te zadania, które są potrzebne do realizacji i zapewne będą realizowane w momencie pojawienia się oszczędności na liście podstawowej”. „Chcę zapewnić, że będziemy je sukcesywnie uruchamiać” - dodał wiceminister.

Jak mówił, „w ramach narzędzia, jakim jest Polski Ład, będziemy sukcesywnie podpisywać kolejne programy inwestycyjne i uruchamiać prace przygotowawcze”.

W opinii Webera program budowy obwodnic na lata 2020-2030 to „pierwszy taki program nie tylko od 1990 roku, ale w ogóle w historii kraju, dedykowany rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych na drogach krajowych”.

Zdaniem wiceministra dzięki jego realizacji „oprócz zwiększenia bezpieczeństwa, mieszkańcy (miejscowości, które zyskają obwodnice - PAP) będą mogli oddychać bez spalin, bez hałasu i innych uciążliwości, które teraz spotykają w tych miejscach”.

Program budowy 100 obwodnic zakłada realizację budowy obwodnic na drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W sumie ma powstać 100 obwodnic w ciągu dróg jednojezdniowych. W całej Polsce, w ramach programu budowy 100 obwodnic, powstaną trasy o łącznej długości ok. 820 km, a wartość programu to ok. 28 mld zł.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 m kw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Czytaj też: Premier: Polski Ład szasną rozwoju cywilizacyjnego jakiego nie było

PAP/KG