Andrzej Duda: Inicjatywa Trójmorza buduje Europę jutra

Inicjatywa Trójmorza odgrywa kluczową rolę w budowaniu Europy jutra – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas szczytu w Sofii. Amerykański przywódca Joe Biden zapewnił, że Stany Zjednoczone będą niezawodnym partnerem Inicjatywy Trójmorza.

W czwartek w stolicy Bułgarii rozpoczął się dwudniowy szczyt Inicjatywy Trójmorza.

Podczas debaty w ramach towarzyszącego szczytowi Forum Biznesowemu Trójmorza, prezydent Duda zwracał uwagę, że Inicjatywa z roku na rok coraz bardziej się rozwija.

Nie mam wątpliwości, że Inicjatywa Trójmorza to strategiczna odpowiedź naszego regionu na obecne wyzwania, w szczególności po pandemii. Jednocześnie wzmacnia to spójność UE i wzbogaca relacje transatlantyckie – mówił.

Podkreślił, że mikroekonomiczne fundamenty współpracy państw Inicjatywy Trójmorza są solidne, a perspektywa szybkiej odbudowy jest jak najbardziej optymistyczna. Prezydent zwrócił przy tym uwagę, że zgodnie z danymi Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego przewidywany wzrost PKB w Europie Środkowej w roku 2022 będzie wahał się między 4,1 a 4,8 proc.

Duda wskazywał, że w ciągu najbliższych kilku lat możemy spodziewać się w całym regionie szeregu ambitnych projektów w sektorze energii, transportu i infrastruktury cyfrowej. „Nie mam wątpliwości, że Inicjatywa Trójmorza już teraz odgrywa kluczową rolę w budowaniu Europy jutra” – oświadczył prezydent.

Zwracał też uwagę na coraz większe zainteresowanie Inicjatywą Trójmorza wśród państw na całym świecie.

Staliśmy się docenianym modelem współpracy i przykładem dla innych regionów (…) Dzisiaj Inicjatywa Trójmorza to przykład, za którym należy podążać – dodał.

Podczas debaty polski prezydent podzielił się refleksjami ze swojej samochodowej podróży do Grecji, którą odbył 10 lat temu. Wskazywał, że była to bardzo długa droga, ponieważ „nie było autostrad”. Dlatego kiedy został posłem, a następnie europosłem, wspierał pomysł budowy drogi Via Carpatia - trasę relacji Północ-Południe. Prezydent mówił, że Via Carpatia to jedna z największych inwestycji drogowych w Polsce.

Duda wskazywał też, jak wielka była różna między Niemcami a Polską, która wiele lat temu nie miała autostrad. „To dlatego Niemcy są naszym strategicznym partnerem w Inicjatywie Trójmorza, bo mają najlepszą sieć połączeń drogowych nie tylko w UE, ale i na całym świecie” – powiedział prezydent.

Podczas zdalnego wystąpienia prezydent USA Joe Biden zapewnił o „silnym wsparciu Stanów Zjednoczonych dla Inicjatywy Trójmorza”, wskazując, że ma ona niezwykły potencjał i wzmocni bezpieczeństwo tego regionu, na czym – jak mówił – skorzysta cały świat. „Stany Zjednoczone będą niezawodnym partnerem na każdym kroku” – podkreślił.

Cieszymy się, że razem będziemy mogli pokazać, jak demokracje potrafią przewodzić swoimi wartościami i wychodzić naprzeciw potrzebom swoich obywateli: pokonując pandemię Covid-19, budując prężniejszą gospodarkę oraz inwestując w wysokiej jakości infrastrukturę, w przejrzysty sposób – mówił Biden.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wskazywał na potrzebę łączenia Inicjatywy Trójmorza z projektami UE: Europejskim Zielonym Ładem oraz Planem Odbudowy. Jak wskazywał, są to narzędzia, które pozwolą zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z odbudową po pandemii Covid-19, patrząc na przyszłe wyzwania: przemianę w bardziej zieloną i cyfrową Europę.

Gospodarz spotkania, prezydent Bułgarii Rumen Radew podkreślił, że Inicjatywa Trójmorza jest platformą, która ma wytyczyć drogę dla wzrostu ekonomicznego w obszarach energetyki, transportu i cyfryzacji, by zbudować zgodną, zjednoczoną i prosperującą Europę.

Przyznał, że jest świadomy, iż jest to bardzo trudny i ambitny cel, ale – jak mówił – Inicjatywa ma wielki potencjał, który może być uwolniony dzięki współpracy, rozwojowi wzajemnych stosunków i wdrażaniu nowoczesnych modeli partnerstwa biznesowego.

Prezydent Bułgarii przypomniał też, że powstały w 2019 roku Fundusz Trójmorza, dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu, zrealizował do tej pory trzy projekty, po jednym w każdym z obszarów: energetyki, transportu i cyfryzacji.

PAP/RO

