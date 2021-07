Bądź bezpieczny w podróży! Ubezpiecz się w LINK4

Nareszcie! Upragnione wakacje. Czas podróży, czas przygód i wyjątkowych wrażeń. Niestety nie zawsze takich, o jakich marzyliśmy przez cały rok ciężkiej pracy. Aby te cudowne letnie dni odpoczynku nie zamieniły się w koszmarne wspomnienie, warto pomyśleć przed wyjazdem o dobrym ubezpieczeniu. Dobrym, czyli jakim?

Skrojonym na miarę naszych potrzeb, bez przepłacania, ale jednocześnie zapewniającego pełne bezpieczeństwo dla nas i naszej rodziny. W LINK4 Podróże wiemy, jak taką optymalną ochronę zapewnić naszym klientom. U nas sam decydujesz o zakresie ubezpieczenia, a my dostarczamy Ci skrojoną na miarę potrzeb polisę.

Warto tu przytoczyć tegoroczną historię naszych klientów z Opatowa. Pani Jolanta (57 l.) od dawna marzyła o urlopie pod palmami. Udało jej się w tym roku namówić męża, pana Bogdana (59 l.), na 7-dniowy pobyt w eleganckim hotelu w chorwackim kurorcie tuż nad Adriatykiem.

Wszystko wyglądało tak, jak sobie to wymarzyłam. Pokój z widokiem na morze, krystalicznie czysta woda, malownicza plaża w pięknej skalistej zatoczce, a wieczorami spacery i wino w tętniących życiem restauracjach na deptaku. Po prostu idealnie. Aż do tego feralnego piątku tuż przed powrotem. Tego dnia jak zwykle zaczęliśmy dzień od plażowania. Ja uwielbiam opalać się na leżaku, ale mój mąż nie ma do tego cierpliwości. On wiecznie musi być w ruchu. Tym razem wpadł na pomysł, że będzie puszczał latawca. Kupił taki największy od plażowego sprzedawcy i wtedy się zaczęło. Wiatr szarpał ogromną konstrukcją na lewo i prawo, ale mąż nie dawał za wygraną. W końcu latawiec uniósł się wysoko i nagle zaczął pikować ostro w dół. Z przerażeniem patrzyłam, jak leci wprost na bawiące się dzieci. Mąż też się przeraził — zaczął biec i zwijać linkę, ale to nic nie dało. Latawiec runął wprost na unoszący się na wodzie ponton jednego z turystów, przebijając go z impetem. Mąż wpadł za nim wprost do wody i to tak niefortunnie, że ześlizgując się ze skały, uszkodził sobie kręgosłup. Zaczął zwijać się z bólu i wołać o pomoc. Wiedziałam, że jest niedobrze. Co tu robić? Ratownik zdecydował o wezwaniu karetki. Na szczęście przed wyjazdem pomyśleliśmy o ubezpieczeniu turystycznym w LINK4. Zadzwoniłam pod numer z naszej polisy i pani konsultantka powiedziała mi krok po kroku, co mam robić. Okazało się, że mąż musiał trafić na badania do szpitala, bo uszkodził sobie kręgi. Przez tydzień nie nadawał się do transportu. I co teraz? Nasza grupa następnego dnia rano odlatywała do Polski, a ja musiałam zostać w hotelu, by czuwać przy mężu. Na szczęście Bogdan szybko wracał do zdrowia. Wciąż pytał mnie tylko, skąd my weźmiemy tyle pieniędzy na to wszystko? Nie muszę mówić, ile kosztowałby nas taki dodatkowy pakiet “wakacyjnych atrakcji” za granicą bez wykupionego ubezpieczenia: szpital, badania, leki, tydzień dodatkowego pobytu w hotelu i przełożony w ostatniej chwili powrotny lot. Chyba bym się nie wypłaciła. LINK4 załatwiło wszystko od ręki. Nasze ubezpieczenie, na które wydaliśmy oboje zaledwie kilkadziesiąt złotych, zwróciło się nam po stokroć. Nawet za przebity latawcem ponton angielskiego turysty zapłacili z naszego OC, które mieliśmy w pakiecie.

Ta historia naszych klientów z Opatowa jak na dłoni pokazuje, jak niewiele trzeba, by wpaść w kłopoty. Gdy jesteśmy na zagranicznych wakacjach, koszty takich zdarzeń mogą nas bardzo szybko przytłoczyć. Nie warto ryzykować. W LINK4 już od 20 zł od osoby na 7 dni możesz ubezpieczyć siebie i swoich bliskich w ramach pakietu Podróże Europa i Świat. Możesz także na czas podróży ubezpieczyć mienie, które pozostawiasz w swoim domu.

Co zyskujesz z ubezpieczeniem turystycznym w LINK4?

W zależności od potrzeb stwórz dostosowany do Twoich wymagań Pakiet ubezpieczeń: Podróże Polska, Podróże Europa i Świat, Podróże +Auto Assistance, sporty ekstremalne czy podróże biznesowe. Nie ryzykuj i wykup ubezpieczenie zdrowotne przynajmniej jeden dzień przed wyjazdem. Chroń swoje zdrowie oraz bagaż, który ze sobą zabierasz w LINK4. Ubezpieczenie turystyczne obejmuje m.in.:

ASSISTANCE, OC W ŻYCIU PRYWATNYM, NNW

POKRYCIE KOSZTÓW W RAZIE WYPADKU LUB CHOROBY

● badań i zabiegów ambulatoryjnych,

● zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,

● hospitalizacji – jeżeli trwa dłużej niż tydzień, pokryjemy koszt podróży i zakwaterowania osoby towarzyszącej,

● leczenia stomatologicznego, jeżeli występują ostre stany zapalne lub bólowe,

● transport osoby ubezpieczonej między placówkami medycznymi,

● poszukiwań i ratownictwa,

● opieki nad dziećmi i zwierzętami w czasie hospitalizacji osoby ubezpieczonej

REKOMPENSATĘ FINANSOWĄ, JEŚLI SPOWODUJESZ SZKODY OSOBIE TRZECIEJ

ŚWIADCZENIE W PRZYPADKU USZCZERBKU NA ZDROWIU

ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY BAGAŻ

UBEZPIECZENIE MIENIA POZOSTAWIONEGO W MIESZKANIU NA CZAS PODRÓŻY

WARTO WIEDZIEĆ: To Ty decydujesz o wysokości i zakresie polisy. W kalkulatorze na stronie link4.pl można określić własne sumy gwarantowane kosztów leczenia – od 50 000 zł do 800 000 zł. Do wyboru są także dwie opcje NNW (10 000 zł i 50 000 zł) oraz OC w życiu prywatnym (od 50 000 zł do 500 000 zł).