Kaczyński: Cele Polskiego Ładu da się zrealizować, ale przed nami ciężka praca

Cele Polskiego Ładu da się zrealizować tylko wtedy, gdy będziemy – mam tu na myśli Prawo i Sprawiedliwość – bardzo ciężko pracować i nie będziemy popełniać określonych błędów - podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński

List od Jarosława Kaczyńskiego, w którym padły te słowa, do uczestników odbywającego się w Sulejowie (woj. łódzkie), XVI Zjazdu Klubów Gazety Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim i Online, odczytał sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Prezes PiS podziękował w liście klubom „GP” za ich działalność i podkreślił, że zjazd odbywa się „w uświęcony przez zwyczaj sposób, a nie w formule zdalnego komunikowania się” – podkreślił. Jak Bóg da, to nie będziemy przymuszeni w przyszłości do korzystania z tego rodzaju środków. I tego, czyli rejterady pandemii koronawirusa pragnę Państwu życzyć – napisał Kaczyński.

Zaznaczył jednak, że stopniowy powrót do normalności nie oznacza, że grono klubowiczów „GP” spotyka się „w zwykłym czasie”. Jak dodał, „mamy do czynienia z czasem politycznie szczególnym”.

Gorąco dziękuję Państwu za to, że Polska zawsze może na Was liczyć jak na Zawiszę, że bez względu na okoliczności jesteście gotowi stanąć w pierwszym szeregu do walki o najważniejsze dla Rzeczypospolitej sprawy, że ofiarnie, z pełnym oddaniem służycie – powtórzmy za księdzem Skargą – najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej. Bóg Państwu zapłać – zwrócił się Kaczyński do uczestników Zjazdu.

Od tylu lat czuję bicie Państwa patriotycznych serc, którym zawsze hojnie mnie obdarowywaliście, zwłaszcza w chwilach dla mnie najtrudniejszych – tuż po Tragedii Smoleńskiej oraz naszej walki o godne upamiętnienie Poległych – podkreślił lider PiS.