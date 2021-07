Prezes PiS: My się nie damy; będziemy żyć dla Pana Boga i ojczyzny

Wyrazy wdzięczności i podziękowania za Radio Maryja i związane z nim przedsięwzięcia przekazał w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński. „Właśnie dlatego, że one istnieją, my się nie damy. I dlatego będziemy żyć dla Pana Boga i ojczyzny” - napisał wicepremier do uczestników pielgrzymki tego środowiska na Jasną Górę

List Jarosława Kaczyńskiego do uczestników 30. jubileuszowej pielgrzymki Rodziny Radia Maryja odczytała w niedzielę przed południem na Jasnej Górze europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska.

Rozpoczętej w niedzielę przed jasnogórskim szczytem mszy św., będącej głównym punktem jubileuszowej pielgrzymki, przewodniczy metropolita częstochowski abp Wacław Depo. W liście, odczytanym przed rozpoczęciem mszy, prezes PiS dziękował założycielowi toruńskiej rozgłośni o. Tadeuszowi Rydzykowi, ojcom redemptorystom oraz całemu środowisku Radia Maryja.

Tu, u stóp jasnogórskiej Pani, pragnę z całego serca podziękować rodzinie Radia Maryja i całej toruńskiej wspólnocie za to, że jesteście; za to, że od tylu lat stoicie na straży tego wszystkiego, co mieszczą w sobie jakże drogie każdemu Polakowi trzy proste słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna - napisał polityk. Dziękuję gorąco za wszystko, co uczyniliście dla tej świętej sprawy – za waszą miłość do Pana Boga i do Polski; za to że trwacie, że się nie poddajecie, że dajecie nam nadzieję. Bóg Państwu zapłać za te wszystkie wysiłki i starania. Osobne wyrazy wdzięczności pragnę złożyć czcigodnemu ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi za to wielkie dzieło, którego się podjął w służbie Panu Bogu i ojczyźnie, a którego częścią jest Rodzina Radia Maryja - czytamy w liście prezesa PiS.

Prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński wyraził wdzięczność Panu Bogu za, jak się wyraził, wielki dar, jakim jest Radio Maryja, oraz za pozostałe przedsięwzięcia podejmowane pod auspicjami czcigodnego ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka i toruńskich redemptorystów. Bogactwo tego dzieła trudno objąć. Nie sposób by wymienić wszystkich inicjatyw, które się nań składają. Toteż poprzestanę na niektórych z nich: radio, telewizja, gazeta codzienna, wyższa uczelnia, fundacje i wspólnoty - dodał wicepremier.

I właśnie dlatego, że one istnieją: my się nie damy. I dlatego będziemy żyć dla Pana Boga i ojczyzny - napisał Jarosław Kaczyński. Bóg zapłać, ojcze dyrektorze, Bóg zapłać ojcowie redemptoryści. Niech to wielkie dzieło nieustająco rozrasta i rozkwita, niech rozbudza w jak największej liczbie polskich serc miłość do Pana Boga i ojczyzny, niech ta miłość krzepnieje i staje się mocniejsza ku większej chwale Pana Boga oraz pomyślności Rzeczypospolitej – i tego państwu z całego serca życzę - czytamy w liście.

Prezes PiS zauważył, że wiele znaków wskazuje na to, że nie żyjemy tylko w czasie próby, ale że jesteśmy jej coraz bardziej intensywnie poddawani. Z jednej strony pandemia koronawirusa - miejmy nadzieję, że odchodząca powoli do przeszłości, choć tego nie możemy być pewni - z drugiej nasilająca się ofensywa na wszystkich możliwych frontach, przeciwko wierze i polskości - napisał.

Bezpardonowo, nieraz w sposób barbarzyński, atakowane jest to, co dla nas święte i najdroższe; to, co nas duchowo konstytuuje jako jednostki oraz stanowi filary naszej cywilizacji, naszej chrześcijańskiej i polskiej tożsamości. Neomarksistowscy inżynierowie dusz ludzkich chcą umeblować nasz polski dom na swoją modłę i wyzuć nas z tego wszystkiego, co miłujemy - czytamy w liście.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że nowy porządek, który chcą Polsce narzucić, jest światem na opak; światem antywartości, światem łatwego życia bez odpowiedzialności, bez Boga, bez tradycji i bez polskości. Nie ma w nim też miejsca na Polskę, nie ma w nim miejsca na silną Rzeczpospolitą, bo w tej ich wizji mamy się stać finalnie zbiorowością ludzi niezakorzenionych w przeszłości, pozbawionych narodowej tożsamości, wyjałowionych duchowo. Mówiąc najprościej - mamy przestać być wspólnotą - uważa wicepremier.

Ci budowniczowie nowego świata myślą, że są już blisko zwycięstwa; wydaje im się, że czują już – widząc np. opustoszałe kościoły w Europie zachodniej – jego smak. Ale oni są w błędzie. To my wiemy i my to czujemy, zwłaszcza tu, na jasnogórskich błoniach, u stóp Królowej Polski, w tym symbolicznym centrum naszej ojczyzny, w tym – jak mówił św. Jan Paweł II - sanktuarium narodu, gdzie się odczuwa – powtórzmy za papieżem Polakiem - gdzie bije serce narodu w sercu Matki - napisał prezes PiS. My to wiemy, i my to dziś odczuwamy wyjątkowo mocno, bo mamy wokół siebie morze głów; bo widzimy tysiąc pątników przybyłych do jasnogórskiej hetmanki w ramach 30. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Bo czujemy żar wiary i patriotyzmu bijący z ich serc, z państwa serc. I patrząc na państwa, nabieramy tej szczególnej pewności, że jesteśmy poddawani próbom po to, żeby im sprostać; żeby zdać egzamin z naszej wiary i patriotyzmu, żeby dać świadectwo, żeby pozostać wspólnotą - wskazał Jarosław Kaczyński.

PAP/mt

