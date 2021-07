Southgate do kibiców: Nie buczcie podczas hymnu Włoch

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Anglii Gareth Southgate zaapelował do kibiców, żeby nie buczeli i nie gwizdali podczas grania hymnu Włoch przed wieczornym meczem finałowym mistrzostw Europy na stadionie Wembley w Londynie

Ważne jest, żeby nasi kibice zawsze szanowali drugą stronę i wiemy, że kiedy gramy za granicą, a fani buczą w trakcie naszego hymnu, prawdopodobnie dopinguje nas to jeszcze bardziej, więc nie sądzę, by to pomogło drużynie” – powiedział Southgate.

Myślę, że możemy zastraszyć rywali buczeniem podczas meczu, ale w przypadku hymnu jest inaczej. Myślę, że powinniśmy uszanować przeciwnika - dodał.