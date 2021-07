Duda: My, jako Polacy, nie chcemy, aby ludzie byli u nas więzieni

My, jako Polacy, nie możemy nigdy zgodzić się, żeby ludzie byli u nas więzieni - powiedział w niedzielę podczas konferencji prasowej w Krakowie prezydent Andrzej Duda. „Uważam, że stanowisko poprzedniego rządu PO-PSL w kwestii przymusowej relokacji uchodźców do Polski było błędem” - stwierdził

W Polsce z wizytą gości prezydent Litwy Gitanas Nauseda. W niedzielę wraz z prezydentem Andrzejem Dudą wziął udział w konferencji prasowej. W jej trakcie prezydent Duda został zapytany o ocenę decyzji Polski z 2015 r. ws. relokacji uchodźców. Odpowiadając na pytanie litewskiego dziennikarza powiedział, że nie zgadzał się z przymusową relokacją uchodźców w Polsce.

Jeżeli Ci ludzie (uchodźcy - PAP) zostaną do Polski przymusowo przywiezieni, to my będziemy musieli ich przymusowo u nas zatrzymać, a ja jako Prezydent się na to nie godzę - powiedział Duda. Dodał, że jeżeli ktoś chce przyjechać do Polski, bo potrzebuje pomocy, to tę pomoc otrzyma. „Tylko bardzo proszę, aby do naszego kraju przyjeżdżały dobrowolnie te osoby, które do Polski przyjechać chcą, a nie, że my będziemy przymusowo relokowali ludzi i będziemy ich więzić, żeby oni przypadkiem z Polski nie wyjechali” - dodał.