Premier: Idziemy podobną ścieżką jak Japonia

Idziemy podobną ścieżką jak Japonia; chcemy być bardzo nowoczesnym krajem, a jednocześnie zachować polską kulturę i wiarę - powiedział w poniedziałek w Chorzowie premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w otwarciu Ogrodu Japońskiego w Parku Śląskim

Szef rządu zapewnił, że w programie Polski Ład „tak jak w ogrodzie japońskim” można poszukiwać równowagi.

Mówiąc o bogactwie kultury japońskiej Mateusz Morawiecki wymienił m.in.: origami, sztuki walki, kaligrafię, a także poezję i prozę.

Ale Japonia to jednocześnie supernowoczesny kraj. Dlatego w oparciu o to, co Japonia osiągnęła, możemy i my marzyć o tym, żeby w ciągu najbliższych kilku lat, a najpóźniej kilkunastu lat, osiągnąć wysoki poziom życia i poziom dochodu na głowę mieszkańca, porównywalny do Europy Zachodniej - powiedział.