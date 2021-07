Czym jest experience travel?

Każdy ma inne oczekiwania względem podróży i spędzania czasu wolnego podczas urlopu. Dla większości osób jest to okazja do lenistwa i wypoczynku w popularnych kurortach. Istnieje jednak grupa turystów, którzy szukają ciekawszej alternatywy dla luksusowych wycieczek all inclusive. Wśród takich osób popularne są wyjazdy experience travel, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Na czym polega ta forma podróżowania? Wyjaśniamy!

Co to jest experience travel?

Wakacje all inclusive to wygodne rozwiązanie, jeżeli nie chcesz się martwić o kwestie organizacyjne i całą logistykę związaną z pobytem. Płacąc za taką wycieczkę otrzymujesz w cenie nocleg, wyżywienie, przejazd oraz dostęp do atrakcji w wybranym hotelu. Niektórzy jednak nie wyobrażają sobie spędzenia całego urlopu z drinkiem nad basenem i zależy im na aktywnym wypoczynku. W tym przypadku rozwiązaniem jest experience travel, czyli podróżowanie do mniej znanych destynacji, z dala od popularnych wśród turystów miejsc. Plan wycieczki obejmuje atrakcje, dzięki którym można poznać obcą kulturę i doświadczyć czegoś nowego, aby w pełni wykorzystać czas wolny. Experience travel to także doskonała okazja dla osób, które szukają tańszej alternatywy dla drogich wycieczek all inclusive. Taki wyjazd możesz bowiem zorganizować samodzielnie, dostosowując warunki pobytu do posiadanego budżetu.

Jak zaplanować experience travel?

Biura podróży starają się elastycznie podchodzić do swoich klientów, dlatego coraz więcej firm oferuje możliwość zorganizowania experience travel. Wycieczki obejmują miejsca, które nie są zbyt popularne wśród typowych turystów, dlatego masz szansę wybrać się nieznane dotąd tereny. Aby mieć większą swobodę w planowaniu wakacji, możesz zdecydować się na samodzielny wyjazd bez udziału biura. Wymaga to nieco więcej zaangażowania, ale stwarza szansę na przeżycie niezapomnianej przygody. Jak się przygotować na pierwszy wyjazd experience travel?

• Nocleg – najtańszą opcją jest rezerwacja pobytu w kwaterze prywatnej,

• przejazd – sprawdź, jakie są formy transportu do wybranej destynacji. Warto śledzić aktualną ofertę linii lotniczych, gdyż często można znaleźć tani przejazd w promocyjnej cenie,

• atrakcje – zobacz, z jakich form aktywności będziesz mógł skorzystać na miejscu. Największą popularnością cieszą się sporty wodne, trekking oraz wycieczki z lokalnym przewodnikiem,

• bezpieczeństwo – experience travel wiąże się z nieco większym ryzykiem niż wyjazd z biurem podróży, dlatego obowiązkowo musisz zadbać o dobrą polisę turystyczną.

Podstawowym błędem wielu osób jest rezygnacja z wykupienia polisy, aby zaoszczędzić na wyjeździe. Należy jednak pamiętać, że koszty leczenia zwłaszcza za granicą są ogromne i mogą znacznie przekroczyć cały budżet przeznaczony na wycieczkę. Przed wyjazdem obowiązkowo powinieneś się zaopatrzyć w ubezpieczenie podróżne np. z tego miejsca https://rankomat.pl/kalkulator/ubezpieczenia-turystyczne/, dobierając zakres ochrony uwzględniający Twoje potrzeby. Jeżeli więc zamierzasz aktywnie spędzić urlop, warto pomyśleć o rozszerzeniu ochrony o sporty podwyższonego ryzyka. Dzięki temu zapewnisz sobie bezpieczeństwo finansowe w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub kontuzji.