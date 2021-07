Skąd histeria wokół TVN? Müller: Nasz projekt reguluje kwestie kapitałowe

To jest projekt naszego środowiska politycznego, więc oczywiście osoby najważniejsze w naszym środowisku politycznym wiedziały o tym, że ten projekt będzie złożony – mówił o nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w „Rozmowie Piaseckiego” (TVN24) rzecznik rządu Piotr Müller – czytamy na portalu wpolityce.pl

Polityk zwrócił uwagę, czego dotyczą zmiany zaproponowane w projekcie.

To jest projekt, który reguluje kwestie kapitałowe dotyczące spółek medialnych – tłumaczył Piotr Müller.

Nie wiem, czy premier znał szczegóły, natomiast znał kierunkowe kwestie dotyczące ścisłego uregulowania tych przepisów, które już w tej chwili obowiązują i są analogiczne chociażby do tego, co funkcjonuje w Austrii, już nie mówiąc o tym, że są dużo łagodniejsze niż te, które funkcjonują we Francji, bo tam w ogóle spółki poza Francją to już nie mogą mieć większości kapitału w spółkach medialnych – przyznał Müller.