Do Japonii po złoto

Dwa złote, trzy srebrne i sześć brązowych – taki był dorobek medalowy polskiej reprezentacji olimpijskiej na igrzyskach w Rio de Janeiro pięć lat temu. Czy na rozpoczynających się już za 11 dni igrzyskach w Tokio uda się poprawić ten rezultat? Nasi sportowcy są gotowi na to wyzwanie

Polacy nie ukrywają, że jadą do stolicy Japonii po jak najwyższe laury. Brązowa medalistka z Rio w czwórce podwójnej wioślarka Maria Sajdak mówi wprost, że interesuje ją złoty medal.

Celem jest zwycięstwo, znamy swoją wartość i możemy wygrać z każdą inną osadą, choć kandydatek do złota jest w naszej dyscyplinie bardzo wiele. Są świetne osady chińskie, niemieckie, holenderskie, mocne są Włoszki, ale my jesteśmy dobrze przygotowane, to, co robimy, cały czas sprawia nam radość i satysfakcję – podkreśla Maria Sajdak.