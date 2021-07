Poczta Polska: można wysyłać paczki do kolejnych 11 krajów

Poczta Polska wznowiła 12 lipca br. przyjmowanie paczek pocztowych priorytetowych adresowanych do Indonezji, Iranu, Iraku, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Pakistanu, Rosji, Tunezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz na Filipiny.

Poczta Polska (PP) obsługuje obecnie wysyłki do ponad 92 krajów i terytoriów na terenie całego świata. Przywracanie zagranicznych usług pocztowych jest uzależnione od ograniczeń w transporcie, które są wynikiem pandemii koronawirusa i i sytuacji w poszczególnych krajach, do których przesyłany jest list lub paczka.

Przesyłki kurierskie, które są zaliczane do najszybciej doręczanych, można obecnie wysyłać w sumie do 21 państw, m.in. Niemiec i Holandii. Paczki pocztowe można natomiast nadawać do 71 krajów.