Rzeszów. Prawie 5 mln zł na kształcenie zawodowe

W dziewięciu rzeszowskich szkołach realizowany będzie program, który zakłada wzrost jakości kształcenia zawodowego. Całkowita wartość programu to niemal 5 mln zł, z tego dofinansowanie otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wynosi 4,2 mln zł.

Celem programu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2” jest m.in. wzrost jakości kształcenia zawodowego w dziewięciu rzeszowskich szkołach. W ramach programu dostosowana zostanie oferta edukacyjna do potrzeb regionalnego rynku pracy. Szkoły mają też zostać przygotowane do prowadzenie zajęć zdalnych. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2023 r.

Umowa między samorządem Rzeszowa a WUP w Rzeszowie została już podpisana. Jak poinformował dyrektor WUP Tomasz Czop, dofinansowanie w tym przypadku wynosi 4,2 mln zł, a pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) woj. podkarpackiego.

Od początku realizacji programu regionalnego dofinansowano 87 umów o wartości ponad 130 mln zł, które przeznaczone zostały na wsparcie kształcenia zawodowego. W ramach tych projektów, realizowanych przez sto kilkadziesiąt ponadpodstawowych szkół zawodowych w regionie, ponad 14,5 tys. uczniów, a docelowo 16,6 tys., otrzymało już wsparcie m. in. w postaci płatnych staży i praktyk w przedsiębiorstwach – dodał.

Czop zaznaczył, że w ramach podpisanych już umów również ponad 1500 nauczycieli kształcenia zawodowego podniosło swoje kwalifikacje zawodowe, odbywając w staże u pracodawców oraz uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach.

Dodatkowo kilkaset szkolnych pracowni doposażono w dodatkowy sprzęt do nauczania zawodowego o wartości kilkudziesięciu mln zł – podkreślił.

Dyrektor rzeszowskiego WUP zwrócił uwagę, że w ramach tego typu projektów na uwagę zasługują przedsięwzięcia realizowane w ścisłym partnerstwie z przedsiębiorstwami, które obejmują patronatem poszczególne kierunki kształcenia.

Daje to szansę na zdobycie realnego i bardzo cennego doświadczenia zawodowego nie tylko uczniom, ale i nauczycielom w trakcie dodatkowych praktyk i staży. Zaangażowanie firm w kształcenie zawodowe wynika z ich zapotrzebowania na pracowników - oznacza to, że absolwenci takich kierunków mają bardzo duże szanse na zatrudnienie w firmach wiodących w danej branży – powiedział Czop.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Podkarpacie otrzymało ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest Podkarpacki Urząd Marszałkowski. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

PAP/RO

