Szczepionki nie chronią najstarszych? Wyniki badania izraelskich naukowców

W jaki sposób i dlaczego u niektórych zaszczepionych mimo przyjęcia szczepionki występuje ostry przebieg Covid-19? Wyjaśnia najnowsze badanie izraelskich lekarzy

Starsze osoby z wysokim odsetkiem podstawowych schorzeń i immunosupresji są bardziej narażone na zarażenie koronawirusem i rozwinięcie ciężkiego przypadku COVID-19, nawet po pełnym zaszczepieniu. Na koronawirusa zachoruje mniejszość zaszczepionych osób, a niewielki procent tych osób zostanie hospitalizowany z powodu wirusa, pomimo zaszczepienia. Nazywa się to infekcją przełomową.

Grupa izraelskich lekarzy pod przewodnictwem prof. Tala Brosha, szefa oddziału zakaźnego w szpitalu uniwersyteckim Samson Assuta Ashdod przestudiowała 152 przypadki w pełni zaszczepionych pacjentów z 17 szpitali, u których Covid-19 rozwinął się po czasie dłuższym niż siedem dni po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki i przed końcem kwietnia 2021 roku wymagali hospitalizacji.

Badacze zauważyli, że grupa ta była niewielka, ponieważ u niewielu zaszczepionych osób, które zaraziły się koronawirusem, rozwinęły się poważne przypadki infekcji, jako że szczepionka jest skuteczna w 97 proc. do 98 proc. w stosunku do standardowego wariantu – i okazuje się być prawie tak samo skuteczna w stosunku do wariantu Delta. Jak dotąd, pomimo gwałtownego wzrostu liczby przypadków koronawirusa w Izraelu, liczba poważnych przypadków wydaje się rosnąć powoli.

Możemy powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie, że to nie są zdrowi ludzie — mówił Brosh w wywiadzie udzielonym „Jerusalem Post”. Niemalże wszyscy oni (96 proc.) ma choroby współistniejące: choroby wieńcowe, choroby płuc, nerek, demencję, raka oraz inne powszechne choroby. Zatem ci ludzie, którzy walczą z infekcją i zostają przyjęci są bardziej chorzy niż przeciętna osoba — dodał.

Spośród tych, którzy trafili do szpitala, 38 miało coś, co określono jako „słabe wyniki”, co oznacza, że byli mechanicznie wentylowani lub zmarli.

71 proc. z nich miało nadciśnienie; 48 proc. - cukrzycę; 27 proc. zastoinowa niewydolność serca; 24 proc. przewlekła choroba nerek; 24 proc. przewlekła choroba płuc; 19 proc. demencja; i 24 proc. raka. Tylko 6 proc. nie miało żadnych podstawowych schorzeń.

Co więcej, badanie pokazało, że 40 proc. tych pacjentów miało upośledzoną odporność.

Te szczepienia chronią czy szkodzą?

Z korelacjami odnośnie danych jest tak, że czasem nawet przypadkowym korelacjom logicznie udaje się nadać sens, którego absolutnie nie mają. W przypadku kwestii korelacji danych ze szczepień na grypę z danymi o COVID-19 należy wziąć pod uwagę choćby ilość osób w wieku pow. 65 roku życia w danym społeczeństwie. Jeśli są to kraje Zachodu, to jasne jest, że więcej seniorów szczepi się częściej, stąd możliwa korelacja wyższej śmiertelności COVID-19 wśród osób szczepionych na grypę.

Czyli jak to finalnie jest? Szczepienia na grypę zwiększają ryzyko zgonu na COVID-19? Więcej o korelacjach i badaniach z Brazylii przeczytacie tutaj

wPolityce, Jerusalem Post/KG