MF w czerwcu sprzedało obligacje oszczędnościowe za blisko 3,7 mld zł

W czerwcu Polacy kupili obligacje detaliczne o wartości 3 mld 673 mln zł. Najchętniej kupowanymi papierami dłużnymi były obligacje 3-miesięczne – poinformowało w środę Ministerstwo Finansów.

Czerwcowa sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 3 mld 673 mln zł i była nieco niższa niż majowa, kiedy to nabywców znalazły obligacje oszczędnościowe o wartości 3 mld 791 mln zł – wynika z informacji Ministerstwa Finansów.

W czerwcu na zakup skarbowych obligacji oszczędnościowych nabywcy przeznaczyli kwotę blisko 3,7 mld zł. Najwyższy udział w strukturze sprzedaży (54 proc.) stanowiły obligacje 3-miesięczne z oprocentowaniem 0,50 proc. w skali roku. Od początku roku popyt na detaliczne obligacje skarbowe przekroczył 21 mld zł. Średnia miesięczna wartość sprzedaży obligacji w pierwszym półroczu wyniosła 3,5 mld zł, co oznacza wzrost o 46 proc. w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego rok - poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Na zakup obligacji 3-miesięcznych nabywcy indywidualni przeznaczyli 1,975 mld zł (54 procentowy udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (34 proc.), 2-letnie (6 proc.), i 10-letnie (5 proc.).

Zakup obligacji skarbowych to właściwe rozwiązanie, by bezpiecznie pomnażać nasze oszczędności. Atrakcyjne warunki oprocentowania i gwarantowany zwrot kapitału to cechy naszych obligacji, dla których warto w nie inwestować - ocenił Sebastian Skuza.