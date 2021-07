Czas na pierwsze losowanie nagród w Loterii Narodowego Programu Szczepień

W środę, 14 lipca odbędzie się pierwsze tygodniowe losowanie nagród dla osób zarejestrowanych od 1 do 11 lipca w Loterii Narodowego Programu Szczepień. W tym miesiącu odbędą się jeszcze dwa takie losowania, a po cztery w sierpniu i wrześniu, jedno zaś w październiku

Ogólnopolska Loteria Narodowego Programu Szczepień, która wystartowała 1 lipca, jest jedną z form zachęty do szczepienia przeciw COVID-19. Mogą w niej brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, które dokonały kompletnej procedury zaszczepienia przeciw COVID-19 i zarejestrują się w loterii do 30 września br.

Aby wziąć udział w loterii należy się zarejestrować i wyrazić zgodę na uczestniczenie w niej poprzez Internetowe Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl lub dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989.

Pierwsze tygodniowe losowanie zaplanowano w środę i dotyczyć będzie osób zarejestrowanych od 1 do 11 lipca; kolejne losowania odbędą się 21 i 28 lipca. Po cztery losowania zaplanowano w sierpniu i wrześniu, jedno w październiku. W sumie 12 losowań tygodniowych. W każdym z nich do wygrania będzie 5 x 50 000 zł (pula – 3 000 000 zł) i po 60 hulajnóg elektrycznych (łącznie 720 sztuk).

Oprócz nagród tygodniowych, w loterii są także nagrody natychmiastowe, miesięczne oraz nagroda finałowa.

W ramach nagród natychmiastowych, przez cały czas trwania loterii każda co 500. osoba biorąca w niej udział może wygrać 200 zł (39 000 x 200 zł). Z kolei co 2000. grający może wygrać 500 zł (13 000 x 500 zł). Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona i wynosi 52 000 sztuk.

Jeśli chodzi o losowania miesięczne, pierwsze zaplanowano na 4 sierpnia, kolejne na 8 września, a trzecie na 6 października. W ramach tych losowań, co miesiąc można wygrać2 x 100 000 zł (pula – 600 000 zł) oraz dwa samochody Toyota Corolla (łącznie sześć sztuk).

Losowanie finałowe odbędzie się 6 października, do wygrania będą dwie nagrody po 1 000 000 złotych każda, a także dwa samochody Toyota C-HR.

Jak informował Totalizator Sportowy (TS), zwycięzcy nagród codziennych (natychmiastowych) są o tym fakcie informowani przez organizatora, czyli TS – wiadomością SMS. Następnie na numer telefonu podany podczas rejestracji do loterii otrzymują SMS bezpośrednio z PKO Banku Polskiego zawierający kod awizo, kwotę wypłaty i termin ważności kodu, dzięki temu można zrealizować wygraną bezpośrednio z bankomatów banku. Nagrodę można odebrać w każdej placówce PKO BP.

W przypadku nagród o wyższej wartości, a takimi będą już wygrane tygodniowe, miesięczne czy finałowe, Totalizator Sportowy w ciągu dwóch dni licząc od dnia następnego po losowaniu wyśle do laureatów SMS, w którym zwycięzcy otrzymają link do formularza z oświadczeniem niezbędnym do przekazania nagrody. Ponadto wyniki losowań można znaleźć na stronie internetowej loterii.

Także w środę w życie wejdzie rozporządzenie podpisane przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego, zgodnie z którym nagrody otrzymane w loterii szczepionkowej o wartości przekraczającej 2 tys. 280 zł, nie będą opodatkowane PIT.

Jak przekazało we wtorek MF, ponadto rozporządzenie uzupełni rozwiązanie ustawowe zwalniające od podatku jednorazowe wygrane w loteriach promocyjnych o wartości niższej niż 2 tys. 280 zł.

Dzięki temu wszystkie nagrody otrzymane w Loterii Narodowego Programu Szczepień będą zwolnione od podatku dochodowego, czyli zarówno wygrane natychmiastowe (200 zł, 500 zł), jak i nagrody w postaci hulajnóg, samochodów czy gotówki (50 tys. zł, 100 tys. zł, a nawet 1 mln zł) - wyjaśniło ministerstwo.

MF zaznacza, że rozporządzenie uzupełni rozwiązanie ustawowe zwalniające od podatku jednorazowe wygrane w loteriach promocyjnych o wartości niższej niż 2 tys. 280 zł.

PAP/KG