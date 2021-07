Carsmile: W czwartek ruszył Cyfrowy Paszport Pojazdu

W czwartek ruszył Cyfrowy Paszport Pojazdu, od jesienie będzie zapisany w technologii blockchain – poinformowała PAP firma Carsmile. Cyfrowy Paszport Pojazdy poprawi m.in. bezpieczeństwo zakupu aut używanych oraz stan techniczny pojazdów poruszających się po drogach - oceniła

Platformy Carsmile i OTOMOTO, przy współpracy z MC2 Innovations, stworzyły pierwszy Cyfrowy Paszport Pojazdu (Digital Vehicle Pasport), jesienią br. będzie on zapisany na technologii blockchain - podała firma.

Dzięki połączeniu technologii blockchain oraz kompleksowej inspekcji pojazdu według standaryzacji ISO, Cyfrowy Paszport Pojazdu będzie dokumentował stan techniczny auta w sposób niepodważalny i nienaruszalny - wyjaśniła prezes MC2 Anna Streżyńska, która jako minister cyfryzacji odpowiadała za projekt mObywatel (w tym e-dokumenty samochodu i kierowcy), współtworzyła CEPIK, a także usługę „Historia pojazdu”.

Jak oceniła, będzie to najbardziej wiarygodny i kompleksowy dokument potwierdzający stan techniczny pojazdu, jaki został stworzony w historii polskiej motoryzacji.

Przypomniała, że w Polsce co roku zawieranych jest ok. 2,5 mln transakcji kupna/sprzedaży samochodów używanych. Największym problemem tego rynku jest tzw. asymetria informacji, czyli sytuacja, w której sprzedający ma znacząco większą wiedzę o rzeczywistym stanie technicznym pojazdu niż kupujący. Skutkuje to brakiem zaufania obu stron rynku do siebie, a w efekcie prowadzi do tego, że Polacy kupują stare auta (w myśl zasady: i tak wyjdą usterki, więc po co przepłacać).

Według twórców Cyfrowego Paszportu Pojazdu, najnowsze dane są alarmujące. Z przeprowadzonego przez nich badania wynika, że 75 proc. nabywców zadeklarowało konieczność naprawy pojazdu w ciągu pół roku od jego zakupu. Co drugi kupujący doświadczył problemu ukrytej wady. 70 proc. badanych oceniło, że w ogłoszeniach samochody przedstawiane są lepiej niż wyglądają one w rzeczywistości.

Jak podkreślił szef OTOMOTO KLIK i dyrektor zarządzający w Carsmile Arkadiusz Zaremba, celem wprowadzenia Cyfrowego Paszportu Pojazdu jest ograniczenie asymetrii informacji, a w konsekwencji zwiększenie transparentności rynku samochodów używanych. W perspektywie kilku lat nowa technologia powinna doprowadzić do zmniejszenia liczby starych, wątpliwych technicznie samochodów na polskich drogach, a dzięki temu przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego – ocenił.

Jak podały firmy, wydanie Cyfrowego Paszportu Pojazdu będzie poprzedzone drobiazgową inspekcją auta, dokonywaną zgodnie ze standardami DEKRA oraz ISO 9001:2015.

Badanych będzie 120 elementów samochodu w następujących obszarach: powłoka lakiernicza, opony, elementy zewnętrzne (lusterka, szyby, itp.), oświetlenie, silnik, podwozie i układ kierowniczy, wnętrze pojazdu, elektronika i wyposażenie. Przeprowadzone będą też testy diagnostyczne. Inspekcji dokonywać będzie jedna z największych firm w Europie, badająca rocznie ok. 300 tysięcy samochodów - dodała.

Jak wyjaśniła Agnieszka Czajka z OTOMOTO, w wyniku przeprowadzonego badania i zsumowania otrzymanych punktów w każdej badanej kategorii, samochód będzie otrzymywał indywidulany scoring w 9-stopniowej skali z przedziału od A+ do C-.

„Ocena będzie uwzględniała istotność wykrytych usterek z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz kosztów naprawy. Na tym nie koniec, po inspekcji samochód fotografowany będzie metodą 360 stopni, dzięki czemu użytkownik zainteresowany zakupem auta będzie mógł odbyć wirtualną jazdę próbną bez wychodzenia z domu” - wskazała.

Dodała, że wraz ze startem OTOMOTO KLIK oraz stworzeniem Cyfrowego Paszportu Pojazdu proponujemy określenie nowego standardu sprzedaży samochodów używanych.

