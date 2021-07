Microsoft nagrodził i wyróżnił najlepszych światowych partnerów

Przed rozpoczęciem konferencji Microsoft Inspire 2021 firma ogłosiła zwycięzców i finalistów konkursu Partner Roku Microsoft

Tegoroczne zgłoszenia pokazują, jak innowacje tworzone przez partnerów ożywiają technologię Microsoft, wpływając na życie ludzi na całym świecie. Podczas wirtualnej konferencji, która odbędzie się 14 i 15 lipca, doceniane są osiągnięcia firm ze światowego ekosystemu partnerów Microsoft. W gronie laureatów znalazły się polskie firmy takie jak Billennium oraz TenderHut.

Rok zmian wsparty innowacyjnością

Od ostatniego Microsoft Inspire obserwowaliśmy, jak uczniowie, pracownicy i firmy na całym świecie dostosowywały swoją pracę do nowych okoliczności. Wszystkie rodzaje organizacji przeszły nagłą ewolucję i musiały przystosować innowacyjne technologie do nowych potrzeb klientów. Sposób działania wielu firm i sektorów rynku uległ zmianie w związku z koniecznością cyfrowej transformacji, a każdy etap tej podróży wspierany był przez partnerów Microsoft.

Nasi partnerzy pokazali zwinność i kreatywność w budowaniu rozwiązań opartych na technologii Microsoft z wykorzystaniem przetwarzania w chmurze i na krawędzi. Jednocześnie sami przechodzili przez te zmiany. Widzieliśmy, jak firmy partnerskie nie tylko wyprzedzają dotychczasowe oczekiwania klientów, ale także wzmacniają społeczności, oferując kreatywne rozwiązania, które pomagają rozwiązywać problemy klientów, społeczności i środowiska.

W konkursie Partner Roku Microsoft nominowano aż 4400 firm ze 130 krajów w 56 kategoriach. Każde zgłoszenie było inspirującym odzwierciedleniem możliwości, jakie przynosi innowacyjne portfolio tworzonych przez nich technologii. Wiele z nich umożliwia osiągnięcie sukcesu i naprawdę pozwala naszym wspólnym klientom budować przewagę rynkową, co sprawia, że wyłonienie najsilniejszych zgłoszeń co roku jest wyzwaniem. To przypomina nam, że partnerzy wspierają naszą misję zwiększenia możliwości każdej osoby i organizacji na świecie, by osiągali więcej – jest to jeden z powodów, dla których każdego roku spotykamy się i celebrujemy sukcesy.

Billennium jednym z najlepszych partnerów Microsoft

W tym roku wyróżnienie w kategorii Partner Roku Microsoft odebrała firma Billennium. To wiodący partner Microsoft, którego misją jest unowocześnianie kluczowych procesów biznesowych klientów poprzez migrację do chmury. Realizacja powyższej misji pozwoliła firmie uzyskać ponad 50% wzrostu przychodów z chmury od początku roku. Billennium specjalizuje się w modernizacji aplikacji internetowych, dzięki przeniesieniu ich do Microsoft Azure i jest pierwszym lokalnym polskim partnerem, który osiągnął zaawansowaną specjalizację Azure w tej dziedzinie. W tym samym czasie firma stale rozwija umiejętności swojego zespołu, zdobywając ponad 50 dodatkowych certyfikacji Microsoft w obecnym roku fiskalnym.

Microsoft jest dla nas od wielu lat jednym z kluczowych partnerów biznesowych i technologicznych. Tytuł Partnera Roku to ogromne wyróżnienie dla Billennium oraz docenienie starań, jakie włożyliśmy w rozwój kompetencji i tworzenie innowacyjnych rozwiązań stanowiących istotną wartość biznesową dla klientów. W ostatnich 12 miesiącach zrealizowaliśmy kilkanaście projektów, m.in. w środowisku Azure, które stanowią świetny przykład wykorzystania zalet architektury chmurowej i z powodzeniem mogłyby zostać zaimplementowane w każdym kraju w Europie. Wierzę, że ta nagroda będzie impulsem do jeszcze bliższej współpracy pomiędzy naszymi firmami i dalszego rozwoju Billennium oraz zaowocuje wieloma wspaniałymi projektami i kolejnymi sukcesami - powiedział Michał Halagiera, Chief Growth Officer w Billennium.

Billennium jest zaufanym partnerem Microsoft w Polsce we wszystkich segmentach rynku. Dzięki usługom Microsoft Azure firma zaprojektowała nowoczesne, bezpieczne, skalowalne rozwiązania dla polskiego Ministerstwa Finansów. Pomagają one modernizować istniejące procesy i aplikacje w celu wyeliminowania szarej strefy. Skutkuje to rosnącymi wpływami do Skarbu Państwa. Rozwiązania Billennium mają bezpośredni wpływ na satysfakcję obywateli i standard życia w Polsce.

Drugą docenioną firmą z polski jest spółka Holo4Labs należąca do grupy kapitałowej TenderHut, która została wyróżniona w konkursie przez Microsoft tytułem Finalisty Roku w kategorii Mixed Reality.

Transformacja dla społeczeństwa

W tym roku w konkursie Partner Roku Microsoft wprowadzono nową kategorię „Social Impact”, która podkreśla znaczenie zapewnienia odporności działania biznesu i ciągłego zaangażowania we wprowadzanie zmian z wykorzystaniem innowacji opartych na technologii Microsoft. Obejmuje ona nagrodę w obszarze Community Response, Inclusion Changemaker i nową w tym roku – Sustainability Changemaker. Kategoria Social Impact wyróżnia partnerów, którzy prowadzą działania z zakresu cyfrowej transformacji, zapewniające klientom przewagę i rozwiązujące problemy we wskazanych wcześniej obszarach. Więcej informacji na temat nowych kategorii jest dostępne pod linkiem.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, finalistom oraz partnerom, którzy wykazali się wyjątkową wiedzą ekspercką, poświeceniem wobec klientów i dbałością wobec potrzeb świata w roku ciągłych zmian. Cieszymy się, że możemy wirtualnie zebrać się, aby docenić i uczcić osiągnięcia firm partnerskich Microsoft z ostatniego roku, a także zobaczyć, co nas czeka w przyszłości.

Czytaj też: Pekao w chmurze. 11 400 pracowników wdrożyło Microsoft Teams

Microsoft/KG