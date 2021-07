Wróbel: Lotos realizuje 360 inwestycji

Grupa Lotos realizuje obecnie 360 projektów inwestycyjnych, różnej skali i wielkości. Wydamy na nie w tym roku ok. 1,4 mld zł – poinformował w czwartek w Gdańsku wiceprezes zarządu Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji Jarosław Wróbel

W czwartek w siedzibie Grupy Lotos w Gdańsku odbyła się debata, w której przedstawiciele spółki zaprezentowali plany inwestycyjne oraz agendę badawczą koncernu.

Wiceprezes Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji Jarosław Wróbel poinformował, że najważniejszym obszarem inwestycyjnym, z którym koncern wiąże ogromne nadzieje, jest obszar wodorowy.

Podkreślił, że wodór już w aktualnej strategii Grupy Lotos do 2022 r. ma „bardzo poczesne miejsce”.

Realizujemy to przez dwa potężne projekty: Green H2 oraz Pure H2. Pierwszy z nich zakłada wybudowanie w perspektywie do roku 2026 wielkoskalowej instalacji do produkcji zielonego wodoru o mocy ok. 100 megawatów, natomiast do roku 2024 o mocy 1 megawata jako instalacji pilotowej. Z kolei projekt Pure H2 to instalacja oczyszczania wodoru oraz infrastruktura do dystrybucji i tankowania tego paliwa – wyjaśnił.