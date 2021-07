UOKiK: Branża rekreacyjna, nieprawidłowości u 19 proc. firm

W wyniku kontroli prowadzonych przez Inspekcję Handlową stwierdzono nieprawidłowości u 19 proc. przedsiębiorców oferujących usługi rekreacyjne. Przeważnie dotyczyły udostępnianych urządzeń i zabawek - poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Inspekcja Handlowa sprawdziła 48 przedsiębiorców świadczących usługi rekreacyjne. Nieprawidłowości stwierdzono u 19 proc. skontrolowanych firm (dziewięć przedsiębiorstw) - czytamy w komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK podał, że celem kontroli Inspekcji Handlowej było przede wszystkim sprawdzenie urządzeń udostępnianych w placówkach.

W szczególności sprawdzano, czy nie mają one ostrych krawędzi, czy konstrukcje są stabilne, a elementy konstrukcji nie stwarzają ryzyka zakleszczenia, potknięcia lub uderzenia, a także czy urządzenia nie posiadają widocznych śladów uszkodzeń mechanicznych i czy elementy konstrukcji nie są spróchniałe, uszkodzone” - czytamy. „Sprawdzano również, czy urządzenia do wspinania są odpowiednio zabezpieczone, czy siatki zabezpieczające są dobrze naprężone, a sprzęt do asekuracji jest w dobrym stanie technicznym, niezużyty lub niesprawny - dodano.