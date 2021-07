Japonia: fake newsy podkopują zaufanie do szczepionek

Władze Tokio zgłosiły w piątek po raz trzeci z rzędu ponad tysiąc nowych zakażeń koronawirusem. Tymczasem fala dezinformacji i fake newsów w mediach społecznościowych zmniejsza zaufanie do szczepionek wśród młodych Japończyków – podała agencja Kyodo

Niepoparte faktami twierdzenia w rodzaju „szczepionka powoduje bezpłodność” czy „szczepionki używające mRNA zmieniają DNA” zalały Facebooka i Twittera. Podkopuje to wysiłki japońskiego rządu, by do listopada zaszczepić większość dorosłych mieszkańców.

Kyodo przywołuje opinię medyków z Amerykańskiego Kolegium Położników i Ginekologów (ACOG), którzy zalecali podawanie szczepionek również kobietom w ciąży i oceniali, że „twierdzenia łączące szczepionki przeciw Covid-19 z niepłodnością są bezpodstawne i niepoparte dowodami naukowymi”.

W ostatnich kilku tygodniach otrzymujemy od ludzi wiele pytań dotyczących fałszywych informacji o szczepionkach – powiedział lekarz ze Szpitala Uniwersyteckiego w Chibie Tomoya Kurokawa, który razem z 30 innymi lekarzami i ekspertami założył grupę udostępniającą Japończykom sprawdzone dane na temat szczepionek i ich skutków ubocznych.

Oddziaływanie fake newsów wzrosło, gdy w czerwcu w Japonii rozpoczęły się szczepienia pracowników i studentów, a więcej ludzi zaczęło szukać informacji o preparatach w internecie. Obawy o skutki uboczne są jednym z głównych powodów, dla których japońskie społeczeństwo stosunkowo niechętnie odnosi się do szczepień.

Kampania szczepień wydaje się szczególnie istotna, biorąc pod uwagę szerzący się na coraz większą skalę niebezpieczny wariant Delta, który przyczynił się do trwającej obecnie największej fali infekcji od stycznia. W Tokio zgłoszono w piątek 1271 nowych zakażeń, a dobowy bilans po raz trzeci z rzędu przekroczył tysiąc. W stolicy obowiązuje stan wyjątkowy, wprowadzony ze względu na pandemię już po raz czwarty.

Tymczasem w niedawnym sondażu firmy edukacyjnej Kyushu Bunka Gakuen 388 z 846 uczniów szkół średnich, czyli niecałe 46 proc., oświadczyło, że przyjmą szczepionkę „jeśli będzie to obowiązkowe”. 13 proc. badanych, zadeklarowało natomiast, że nie chcą się szczepić, a 4,1 proc. - że nie zaszczepią się „nigdy”.

Kurokawa podkreśla, że wielu młodych ludzi nie chce się szczepić „ponieważ sądzą, że nie zachorują ciężko na Covid-19”. Przestrzega jednak, że choroba może mieć długoterminowe skutki dla osób w każdym wieku.

W Japonii nie nastąpił jak dotąd wybuchowy wzrost zakażeń, z jakim mierzyło się wiele innych krajów. Nie wprowadzano również twardych lockdownów. Od początku pandemii w kraju odnotowano jednak ponad 830 tys. zakażeń i ponad 15 tys. zgonów.

PAP/KG