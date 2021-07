Polska pomoże Litwie w związku z napływem migrantów

Namioty, łóżka, ogrzewacze czy generatory prądu – to część sprzętu, który Polska przekaże Litwie w związku z napływem migrantów do tego kraju zza granicy z Białorusią. Transport z pomocą ruszy w środę przy wsparciu samochodów Poczty Polskiej – powiedział PAP prezes RARS Michał Kuczmierowski

Litwa w związku z sytuacją na granicy z Białorusią i problemami z recepcją przybywających migrantów zwróciła się do Unii Europejskiej o pomoc materialną w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Potrzebny sprzęt w ramach mechanizmu Litwie przekaże również Polska.

Jak dowiedziała się w PAP ze źródła w rządzie, Polska wyśle Litwie m.in. 10 namiotów 10-osobowych oraz 10 dużych namiotów 60-osobowych – w sumie pomieścić one mogą 700 osób. Na liście jest też sto łóżek, setki koców, kołder, poduszek, zestawów pościeli, a także szafki, stoliki, wieszaki i krzesła. Do tego przekazanych zostanie sześć spalinowych generatorów prądu i pięć ogrzewaczy spalinowych.

Według informacji PAP, transport organizuje Ministerstwo Obrony Narodowej z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych.

Potwierdził to prezes RARS Michał Kuczmierowski, który powiedział, że transport ruszy w najbliższą środę przy wsparciu dwóch samochodów Poczty Polskiej z naczepami. „Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie Litwy w związku z kryzysem migracyjnym. Jesteśmy w kontakcie. Jeśli potrzeby będą większe, to będziemy na bieżąco reagować” – zaznaczył Kuczmierowski.

Minionej doby litewscy pogranicznicy zatrzymali na granicy z Białorusią 107 nielegalnych migrantów. Ogółem w tym roku zatrzymano ich co najmniej 1902. Jest to 23-krotnie więcej niż w ciągu całego 2020 roku. W czwartek nieopodal granicy z Polską litewska policja zatrzymała cztery osoby, które usiłowały nielegalnie przekroczyć granicę w drodze na Zachód.

Problem nielegalnych migrantów na Litwie nasilił się pod koniec maja. Rząd w Wilnie uważa, że jest to forma wojny hybrydowej prowadzonej przez władze w Mińsku.

W związku z rosnącym napływem migrantów z Białorusi Litwa przed dwoma tygodniami ogłosiła stan wyjątkowy. Z tego powodu litewski Departament Migracji poinformował w piątek, że zatrudni dodatkowo 56 pracowników, zadaniem których będzie głównie rozpatrywanie skarg, reprezentowanie interesów migrantów w sądzie, prowadzenie w nimi wywiadów oraz przetwarzanie danych.

Czytaj też: Holandia: Coraz mniej chętnych Polaków do pracy

PAP/KG