Goliński odwołany ze stanowiska prezesa zarządu Energi

Rada nadzorcza Energi podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 16 lipca br. ze składu zarządu Jacka Golińskiego, pełniącego funkcję prezesa

Jednocześnie RN podjęła uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków prezesa wiceprezes ds. korporacyjnych Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak, do czasu powołania nowego prezesa zarządu.

Goliński był prezesem zarządu Energii od grudnia 2019 r.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

