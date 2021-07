E-US: Wspólnicy spółki osobowej zyskują dostęp do danych spółki

Dzięki nowej usłudze wspólnicy ok. pół miliona spółek mogą bez przychodzenia do urzędu skarbowego sprawdzić dane swojej firmy

Wprowadziliśmy kolejną usługę, która ułatwi naszym klientom kontakt z administracją skarbową. Wspólnicy spółki osobowej mogą szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu, przeglądać dane spółki po zalogowaniu do naszego serwisu, który cieszy się rosnącą popularnością – powiedziała zastępca szefa KAS Anna Chałupa. „Do e-Urzędu Skarbowego logowano się już ponad 22,5 mln razy” – informuje wiceszefowa KAS.

Z nowej usługi w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) mogą skorzystać wspólnicy spółek partnerskich, spółek jawnych, spółek cywilnych, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Po zalogowaniu do e-US, poza dostępem do swoich danych osobowych, będą mieli oni dostęp do danych identyfikacyjnych spółki zgłoszonych do urzędu skarbowego m.in. w zakresie adresu siedziby, miejsc prowadzenia działalności i przechowywania dokumentacji rachunkowej, danych kontaktowych i rachunków bankowych. Wspólnicy będą mogli szybko i wygodnie zweryfikować czy dane są prawidłowe i aktualne. Nie będą już musieli w tym celu przychodzić do urzędu skarbowego.

Usługi e-Urzędu Skarbowego

E-Urząd Skarbowy to nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient dostępny na podatki.gov.pl. Pozwala szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku. Serwis budowany jest etapami do września 2022 r. Serwis cieszy się dużą popularnością. Dotychczas zalogowano się do niego ponad 22,5 mln razy.

Za pomocą e-Urzędu Skarbowego można m.in. skorzystać z usługi Twój e-PIT, dzięki której można złożyć zeznanie roczne PIT. Za pomocą tej popularnej usługi w tym roku zostało złożonych ponad 10,1 mln zeznań.

Można też uzyskać informacje o ewentualnym zwrocie PIT. Z tej możliwości skorzystano już ok. 369,7 tys. razy.

Za pomocą e-US można także przekazać pismo do urzędu skarbowego, np. czynny żal (zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego) i zawiadomienie ZAW-NR (o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż widniejący w wykazie podatników VAT). Za pośrednictwem e-US podatnicy złożyli czynny żal już ponad 12,3 tys. razy i ZAW-NR prawie 5 tys. razy.

Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w e-US dostępne jest też zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. Dzięki niemu można poinformować urząd np. o zmianie adresu zamieszkania. Dotychczas z tego rozwiązania skorzystało ponad 12 tys. podatników.

Za pomocą e-US podatnicy mogą również uzyskać informacje o mandatach. Mogą też od razu je zapłacić, podobnie jak podatki, a także sprawdzić numer swojego mikrorachunku.

Dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, w e-US dostępna jest aplikacja e-mikrofirma. Umożliwia ona prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT.

Za pomocą e-US można też zarejestrować się do systemu e-TOLL służącego do elektronicznego poboru opłat za drogi płatne.

Usługi i funkcjonalności e-US planowane w kolejnych etapach

Pod koniec 2021 r. e-US umożliwi pobieranie zaświadczeń m.in. o niezaleganiu w podatkach.

W czwartym kwartale 2021 r. planowane jest wdrożenie usługi dla notariuszy. Akty notarialne będą mogły być przesyłane przy pomocy e-US do urzędów skarbowych elektronicznie.

W 2022 r. planowane jest wprowadzenie w e-US interaktywnych formularzy podatkowych, które obecnie znajdują się w systemie e-Deklaracje. W tym samym roku zostanie również udostępniona funkcjonalność dla komorników sądowych.

Zawsze otwarty, w zasięgu ręki – Twój e-US

Dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ jest możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Do usługi Twój e-PIT można się zalogować także danymi podatkowymi.

Serwis działa przez całą dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.

Projekt e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia to niemal 102 mln zł, w tym dofinansowanie UE ok. 86 mln zł, a budżet państwa ok. 15,6 mln zł.

MF/mt

