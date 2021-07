Unijna strategia to zagrożenie dla Lasów Państwowych

Wdrożenie niektórych elementów unijnej strategii bioróżnorodności oznaczałoby zagrożenie dla integralności Lasów Państwowych – mówił w piątek w Katowicach p.o. dyrektora tej instytucji Józef Kubica. Jak ocenił, przełożyłoby się to też na sytuację polskiego przemysłu drzewnego.

Kubica mówił m.in. o unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności w trakcie piątkowej uroczystości wręczenia dotacji nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dla samorządów na inwestycje w drogi lokalne. Zastrzegł, że leśnicy nie starali się dotąd akcentować takiej swojej udzielanej od lat pomocy dla lokalnej społeczności, ale teraz mówią o niej, także wobec ataków, jakich doświadczają.

Jesteśmy w zasadzie codziennie nieuczciwie, napastliwie, kłamliwie atakowani przez media lewackie czy mocno rozbudowaną ideologię neomarksistowską w Europie, którą chce się nam sprzedać. Trzeba się postawić bardzo mocno przeciwko temu – ocenił szef Lasów Państwowych.

To jest coś bardzo niedobrego; nikt nie będzie nas uczył, jak gospodarować w Lasach Państwowych. Mamy doskonałych fachowców, to jest prawie 200 lat nauki europejskiej, polskiej. My wiemy, jak chronić przyrodę, wiemy, co znaczy ekologia – zapewnił.

Oczywiście, oprócz tego, że sadzimy i udostępniamy drzewostany, wykorzystujemy to, co jesteśmy zobowiązani wykorzystywać, bo tylko gospodarka oparta na wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarce leśnej, może przynieść sukces. To jest prawdziwa ochrona przyrody i to jest właściwa gospodarka leśna – wskazał.

Dopytywany przez PAP o kontekst wdrożenia strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 Kubica ocenił, że stanowisko Komisji Europejskiej jest w tej sprawie „bardzo niekorzystne nie tylko dla polskich lasów, ale też dla koncepcji gospodarowania w lasach”.

Czasami mam wrażenie, że to jest grupa nieudaczników, kompletnie nieznających się na rzeczy, którzy w imię źle rozumianych ochrony przyrody, ekologii, ochrony środowiska, mogą zniszczyć to, co w Polsce buduje się jako Lasy Państwowe 100 lat, a w Europie więcej i to, co udokumentowane jest naukowymi badaniami i konkretnymi wynikami – powiedział Józef Kubica.

To bardzo niekorzystna dla nas sytuacja: w zagrożeniu stoi funkcjonowanie Lasów Państwowych jako integralnej jednostki, ale to jest również polski przemysł drzewny – to prawie pół miliona ludzi, ich rodziny - przypomniał.

Jeżeli wprowadzone byłyby w życie te przesłanki, ograniczenie na 30 proc. naszej powierzchni leśnej, w tym 10 proc. ścisłej ochrony – to byłoby 50-procentowe uderzenie w budżet Lasów Państwowych. Siłą rzeczy jest rozpad LP. Jest to atak na integrację LP, więc nie mamy innej możliwości, jak się bronić, więc angażujemy europosłów, polityków, naukowców. Mamy nadzieję, że to się zmieni, że nauka i wiedza nad pewnymi ideologiami zwyciężą – stwierdził Kubica.

Europejska Strategia Bioróżnorodności do 2030 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia” została opublikowana przez Komisję Europejską w maju 2020 r. Strategia zapowiada odbudowę różnorodności biologicznej Europy z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety.

Założenia strategii przewidują m.in., że do 2030 r. co najmniej 30 proc. europejskich ziem i obszarów morskich miałoby być chronionych. Strategia wskazuje też na konieczność objęcia ścisłą ochroną co najmniej jednej trzeciej obszarów chronionych, czyli 10 proc. obszarów lądowych i 10 proc. obszarów morskich w UE.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: 13 członków rodzin polityków PiS zrezygnowało z posad w spółkach nadzorowanych przez MAP