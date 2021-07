Pięściarz o Tokio 1964: Człowiek czuł się jak w niebie

Wyjazd do Tokio na igrzyska olimpijskie w 1964 roku był dla polskich sportowców dużym wydarzeniem – wspomina Marian Kasprzyk, który wywalczył tam złoty medal w boksie. ”Człowiek chodził po ulicach i czuł się jak w niebie” - powiedział PAP były pięściarz

Przypomniał, że podróż do Tokio była długa - w jedną stronę wiodła przez Paryż, w drugą – z przesiadką na Alasce.

Urodzony w 1939 roku Kasprzyk pobyt w stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni wspomina z dużą sympatią.

Spaliśmy w pokoju w pięciu, chodziło się w odwiedziny do kolegów, mieszkających w tym samym budynku. Było bardzo czysto. Wieczorami nasz masażysta Stasiu Zalewski przychodził nas „usypiać”. Ja nie musiałem brać żadnych środków, bo spałem świetnie w dzień i w nocy, ale niektórzy z tego korzystali – wspominał mieszkający w Bielsku-Białej Kasprzyk.

Podkreślił, że sportowcy uczestniczący w igrzyskach dostawali „bloczki” do konkretnej stołówki.

Wskazał, że chociaż miał czas na zwiedzanie Tokio, to raczej z tej możliwości nie korzystał.

Pięściarz wspomniał, że zmagania w tej dyscyplinie przyciągnęły do hali dużo kibiców.

Przede wszystkim miejscowych, bo dla polskich taka daleka wyprawa była bardzo kosztowna, niewielu mogło sobie na nią pozwolić. Japończycy byli bardzo mili, sympatyczni, uśmiechnięci, chętni do pomocy. Problem był tylko taki, że nie potrafiliśmy się z nimi dogadać. Dla nas ich język był taki „połamany”, a oni pewnie dokładnie to samo myśleli o naszym - powiedział.

W ćwierćfinale Kasprzyk walczył reprezentantem gospodarzy Kichijro Hamadą.

Za zwycięstwo – oprócz złotego medalu – dostał kilkadziesiąt dolarów.

Już nawet nie pamiętam dokładnie, czy to było 30, czy 50. Nagroda była niewielka, malutko można było w Tokio kupić za takie pieniądze. Zaraz człowiek miał puste kieszenie… – dodał.

Polscy kibice czekają na olimpijski medal w boksie 29 lat. Ostatni, brązowy, wywalczył Wojciech Bartnik w Barcelonie w 1992 roku w wadze 81 kg.

Nie wiem, jak będzie w Tokio. Ciemno to widzę. Mamy utalentowanych chłopaków, oglądałem ich na zawodach, ale jakoś się nie udaje. Umiejętności są bardzo ważne, ale… trochę szczęścia też trzeba mieć. Nie spodziewałem się kiedyś, że dziewczyny będą boksować. Może to one szybciej ten medal wywalczą - przyznał Kasprzyk, który w 1960 roku z igrzysk w Rzymie wrócił z brązem.