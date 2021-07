Zmiany klimatu winne powodzi? Niemiecki meteorolog: To nie tak

Czy zmiany klimatyczne to przyczyna powodzi w Niemczech? „Regionalna burza, taka jak ta, jest odosobnionym zdarzeniem. Taka jest natura pogody. Twierdzenie, że winne są zmiany klimatu, jest nie do utrzymania” - mówi dziennikowi „Bild” meteorolog Andreas Friedrich z DWD

Wyrażane są jednak odmienne od tej opinii komentarze polityków i fachowców. Przegląd tych stanowisk przedstawia sobotni „Bild”.

Podczas gdy stopniowo odsłaniają się straszliwe rozmiary klęski powodziowej w zachodnich Niemczech, jedna kwestia jest szeroko dyskutowana: czy fatalny ulewny deszcz był po prostu przykładem złej pogody, jak to się zdarza co kilkadziesiąt lat (…) A może była to konsekwencja i oznaka zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka, przedsmak ekstremalnych zjawisk pogodowych, które będą nas coraz częściej nawiedzać w przyszłości, jeśli nie podejmiemy żadnych działań? - pyta w sobotę dziennik „Bild”. „dodaje.

Politycy szybko wyrobili sobie zdanie w tej sprawie - zauważa gazeta. Polityk Partii Zielonych Katrin Goering-Eckhardt w telewizji „ntv” stwierdziła: „To są skutki katastrofy klimatycznej (…) które już są tutaj”. „Nie jest to zbyt zaskakujące u polityka Zielonych”, stwierdza w komentarzu „Bild”. Gazeta odnotowuje, że także kandydat CDU na kanclerza Armin Laschet oraz minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer z CSU również szybko nawiązali do tezy o globalnym ociepleniu.