Szefowa KE: Użycie Pegasusa wobec dziennikarzy niedopuszczalne

Wykorzystywanie oprogramowania szpiegującego Pegasus przeciwko dziennikarzom byłoby całkowicie niedopuszczalne - powiedziała w poniedziałek na konferencji prasowej w Pradze szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

To, co mogliśmy do tej pory przeczytać, a to trzeba zweryfikować, ale jeśli tak jest, to jest to całkowicie nie do przyjęcia. Wbrew wszelkim zasadom, jakie mamy w Unii Europejskiej – powiedziała von der Leyen.