Płaca minimalna - jaka będzie w 2022 roku?

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce szybko rośnie w ostatnich miesiącach. Eksperci jednak zauważają, że występuje duże zróżnicowanie, w zależności od zawodu, wielkości firmy czy regionu. Jednocześnie trzeba zastanowić się nad płacą minimalną

Według najnowszych danych GUS w czerwcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8 proc. r/r i wyniosło 6 mln 359,3 tys. osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie było natomiast wyższe o 9,8 proc. r/r i wyniosło 5 tys. 802,42 zł brutto.

Jest wiele przyczyn wzrostu wynagrodzeń. W dużej części przedsiębiorstw umowy o pracę mają klauzule indeksacyjne, więc przy obecnej inflacji podwyżka następuje niejako z automatu. Do tego są miejsca i sektory, które od lat borykają się z brakiem pracowników I trwa o nich walka. Tam wynagrodzenia zawsze są powyżej średnich statystycznych - powiedział Andrzej Sadowski w Polskim Radio. Podwyżka wynagrodzenia wiąże się wyłącznie ze zmianą miejsca pracy. Idziemy do niej właśnie ze względu na wyższą płacę. Pracodawcy doskonale o tym wiedzą. W pandemię wchodziliśmy z rynkiem pracownika. Pracowników było mało i to oni dyktowali warunki, choć oczywiście zależy to zawsze od regionu i firmy. (…) Znaczenie ma to, czy w grę wchodzi duża, międzynarodowa firma, bo one zwykle bardziej pilnują, aby pracownicy mieli odpowiednie warunki i nie uciekali gdzie indziej. - dodał z kolei Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”.

Płaca minimalna - znak zapytania nad 2022 rokiem

Warto pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem rządu od początku 2021 roku o 200 złotych wzrosła płaca minimalna – do 2,8 tys. złotych brutto. Według pierwotnych planów najniższe wynagrodzenie miało w 2021 roku wynieść 3 tys. złotych brutto, a w 2023 roku nawet 4 tys. – to część ekspertów sygnalizowała, że ostateczny poziom podwyżki w obecnej sytuacji gospodarczej może przyczynić się do redukcji zatrudnienia w firmach i wzrostu inflacji.

Jest to o tyle ważne, że pod koniec 2020 roku 59 proc. pracodawców zatrudniało część swoich pracowników w oparciu o płacę minimalną. Zatem informacje o podniesieniu jej byłyby pozytywnie przyjęte przez wielu pracowników. Jednocześnie dla pracodawców to wzrost kosztów zatrudnienia.

Brak stanowiska

W Radzie Dialogu Społecznego pracodawcy i związkowcy jeszcze niewypracowali wspólnego stanowiska w sprawie założeń budżetu na 2022 r., także w sprawie propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 r. - poinformowała w poniedziałek Konfederacja Lewiatan.

W Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się konsultacje podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2022 roku. W tym roku, także ze względu na zapowiadane rewolucyjne zmiany związane z Polskim Ładem, nie udało się dojść do porozumienia w sprawie założeń budżetu na 2022 rok czy wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej - przekazała w lipcu w informacji prasowej Konfederacja Lewiatan.

Przewodniczący zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS Jacek Męcina podkreślił, że „trudno wypracować porozumienie w RDS bez informacji o zmianach podatkowych w Polskim Ładzie”.

Rozmowy miały bardzo formalny charakter – bez wiedzy o zmianach podatkowych i zapowiadanej rewolucji w ustalaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne trudno odpowiedzialnie rozmawiać o płacach na 2022 rok – powiedział cytowany w informacji prasowej Męcina.

Jak przekazała Konfederacja Lewiatan, pracodawcy i związkowcy nie wypracowali też wspólnego stanowiska w sprawie propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 rok.

Wskazali jednak na konieczność podwyższenia wynagrodzeń, aby ochronić jakość administracji publicznej. Związkowcy chcieli podwyżki na poziomie 12 proc., a pracodawcy proponowali do 5,1 proc. Partnerzy społeczni wspólnie z resortem finansów postanowili rozpocząć prace nad nowymi zasadami wynagradzania w państwowej sferze budżetowej - przekazano.

PAP, Money, Polskie Radio/KG