Drony monitorują inwestycje kolejowe

Nadzór nad sprawną realizacją prac i większy poziom bezpieczeństwa w miejscach robót zapewnia monitoring za pomocą dronów. Przez ostatni rok bezzałogowe statki powietrzne zmonitorowały ponad 3 tys. km linii kolejowych. Nadzór placu budów z lotu ptaka pozwala PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. na pogląd inwestycji i szybką reakcję na ewentualne nieprawidłowości.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują obecnie największy program inwestycyjny w infrastrukturę kolejową w historii – Krajowy Program Kolejowy o wartości 76 mld zł. PLK, aby sprawnie zrealizować wszystkie przedsięwzięcia, inwestują w wykorzystanie nowoczesnych technologii i wdrażają specjalne rozwiązania. Kolejarze, za pośrednictwem m.in. dronów czuwają nad sprawną realizacją i bezpieczeństwem prowadzonych prac.

Przez ostatni rok (od maja 2020 do czerwca 2021 r.) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonały obloty dronami na ponad 3,2 tys. km linii kolejowych w całej Polsce. 11 dronów nadzorowało place budów m.in. na stacji Warszawa Zachodnia oraz modernizowanych liniach kolejowych: Warszawa – Białystok, Poznań – Szczecin, Warszawa – Radom, Trzebinia – Oświęcim.

Bezzałogowe statki powietrzne zostały wykorzystane także do monitorowania prac przy budowie tunelu między stacjami Łódź Fabryczna a Żabieniec i Kaliska. Nadzór z lotu ptaka prowadzony był również na inwestycjach prowadzonych w portach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. PLK kontynuują monitorowanie inwestycji. Konkretne odcinki przelotu nad wytypowanymi liniami kolejowymi wyznaczane są na podstawie bieżącego zapotrzebowania na wykonywanie takiego monitoringu.

PLK za pomocą dronów śledzą postęp prac. Ponadto, widok na place budowy z góry daje szerszą perspektywę podglądu terenu, co pozwala czuwać nad lepszym bezpieczeństwem prowadzonych inwestycji – np. czy teren jest odpowiednio zabezpieczony przez wykonawcę i czy stosowane są przez jego pracowników procedury bezpieczeństwa i zasady BHP. Kolejarze mają także podgląd na szlaki, na których jeżdżą nie tylko pociągi pasażerskie i towarowe, ale i pojazdy techniczne, wywożące i dowożące materiały i sprzęt. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, taki monitoring, umożliwi szybką reakcje ze strony PLK i wykonawców.

Polskie Linie Kolejowe używają również bezzałogowych statków powietrznych przed przystąpieniem do prac na budowie. Pozwala to na poznanie topografii miejsca inwestycji i na tej podstawie przygotowanie harmonogramu działań. Drony pilotowane są przez doświadczonych, przeszkolonych pracowników PLK. Każdy lot nad terenem inwestycji kolejowej jest zgłoszony do odpowiednich służb i instytucji. Jeśli inwestycja znajduje się w strefach z ograniczeniem lub zakazem lotów, PLK występują o dodatkowe zgody.

PR/RO

