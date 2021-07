Organizatorzy wycieczek mają problemy!

Trudności ze spłatą kredytów i bieżących rachunków ma co 13. organizator wycieczek i co 11. pośrednik - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Łączne zaległości turystyki wzrosły w ciągu 14 miesięcy o jedną trzecią.

Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK problemy ze spłatą kredytów i bieżących rachunków ma co 13. organizator wycieczek i co 11. pośrednik. Łączne zaległości turystyki wzrosły w ciągu 14 miesięcy pandemii o jedną trzecią. Organizatorzy turystyki, pośrednicy i agenci turystyczni oraz „Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji” miała na koniec maja prawie 106,5 mln zł zaległych zobowiązań. Z kolei na koniec marca 2020 r. przeterminowane faktury i raty kredytów wynosiły 81,2 mln zł. Samych dłużników przybyło o 5 proc. i jest ich obecnie 947 (licząc firmy aktywne, zawieszone i zamknięte). Eksperci radzą, by przed wakacjami sprawdzać, czy biuro podróży, z którym planuje się wyjazd jest wiarygodne.

Jak zwróciła uwagę Halina Kochalska z BIG InfoMonitor, ciemny krajobraz na rynku turystycznym po ponad roku kryzysu pokazuje też raport Dun&Bradstreet – w I kw. br. liczba wykreślonych z KRS działalności gospodarczych z branży turystycznej przeważyła nad liczbą nowo zarejestrowanych firm. Dotąd na czasowe zawieszenie funkcjonowania zdecydowało się 10 tys. hoteli. W samym 2020 r. liczba zamkniętych hoteli i obiektów noclegowych sięgnęła 9,5 tys. Wymiar problemów spowodowanych ograniczeniami sanitarnymi pokazują też statystyki dla biur podróży. „Działalność gospodarczą w zeszłym roku zawiesiło 310 takich firm, czyli blisko 7 proc. wszystkich tego typu przedsiębiorstw w Polsce” - zauważyła ekspertka.

W pierwszym kwartale br. działalność zawiesiło kolejne 185 przedsiębiorstw, w tym 56 biur podróży. Liczba faktycznych bankructw w hotelarstwie i gastronomii wzrosła o 185 proc. - dodała Kochalska. Według ekspertów koronakryzys dotknął też agentów, pośredników, pilotów wycieczek i punkty obsługi turystycznej. Na zawieszenie działalności w 2020 r. łącznie zdecydowało się około 800 takich przedsiębiorstw – wynika z analizy Dun&Bradstreet.

Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK, wynika, że zaległości agentów wzrosły z 11,5 mln zł w marcu 2020 r. do 20,6 mln zł w maju 2021 r. W przypadku pilotów wycieczek i przewodników, wzrost wyniósł kilkadziesiąt procent. Z kolei zadłużenie punktów informacji turystycznej podwoiło się. Brak różnego rodzaju wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych przyczynił się natomiast do czterokrotnego wzrostu zaległości przedsiębiorstw zarejestrowanych jako „Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji”, których dług przekroczył 43 mln zł. Natomiast przeterminowane zobowiązania organizatorów turystyki, czyli firm przygotowujących wycieczki i wyjazdy, spadły o jedną trzecią z blisko 54 mln zł do ok. 36 mln zł, ale nie przełożyło się to na zmianę odsetka niesolidnych przedsiębiorstw. Kłopoty z terminowym rozliczaniem utrzymała co trzynasta (7,5 proc.) firma. Wśród pośredników turystycznych kłopoty z płaceniem ma co 11. podmiot (9 proc.).

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, przypomniał, że obostrzenia gospodarcze od marca 2020 r. uniemożliwiają branży turystycznej normalne funkcjonowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. „O unikanie podróżowania apelują eksperci. Polacy nie ruszyli na wakacje za granicę z takim entuzjazmem jak przed laty, a na rzecz kontaktów zdalnych ograniczono również podróże służbowe zarówno w kraju, jak i za granicą” – podkreślił.

Przypomniał wyniki badania „Wakacyjne plany i finanse Polaków” zrealizowanego dla BIG InfoMonitor, z którego wynika, że trzy czwarte Polaków wybierze w tym roku wakacje w kraju, a co czwarta osoba planuje wyjazd zagraniczny. „Przeciwko dalszym wojażom przemawia niepewność sytuacji, powstrzymuje ona 17 proc. chętnych do wyjazdu poza Polskę. Nie jest to dobra wiadomość dla biur podróży, bo po ich ofertę chętniej sięgają właśnie osoby wyjeżdżające zagranicę” – dodał.

Eksperci radzą też ostrożność przy planowaniu wakacji - nie tylko wybierając kierunek, ale i touroperatora. Jak podkreślili, bankructwo dotyczy nie tylko małych i nieznanych firm; ale i dużych, pozornie dobrze prosperujących. Przypominają, by informacje o organizatorze wyjazdu weryfikować w różnych źródłach - m.in. pod kątem tego, czy posiada certyfikaty potwierdzające jego wiarygodność (np. Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, zapewniający o braku zaległości płatniczych); czy należy do Polskiej Izby Turystycznej lub poszukać opinii na jego temat w internecie.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

